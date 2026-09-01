Ondata di furti nella notte: "Temiamo di trovarli in casa mentre dormiamo"

Le segnalazioni parlano di una presenza sospetta che si aggirerebbe nei pressi dei palazzi e delle aree condominiali

È allarme tra i residenti di Scampia per una serie di furti e tentativi di intrusione che, secondo le segnalazioni raccolte in questi giorni, starebbero interessando diversi isolati del quartiere. Alcuni appartamenti sarebbero già stati svaligiati, mentre in altri casi i ladri avrebbero tentato di introdursi all’interno delle abitazioni.Una situazione che sta alimentando preoccupazione e paura tra le famiglie, soprattutto nelle ore notturne. Il timore più forte, raccontano i residenti, è quello di poter sorprendere degli sconosciuti all’interno della propria abitazione, con il rischio che un tentativo di furto possa trasformarsi in un episodio ancora più grave.Il clima nel quartiere viene descritto come particolarmente teso. Le segnalazioni parlano di una presenza sospetta che si aggirerebbe nei pressi dei palazzi e delle aree condominiali, alimentando il senso di insicurezza tra chi vive nella zona.«Abbiamo paura di trovarceli in casa»A preoccupare maggiormente i residenti non è soltanto la perdita di beni e oggetti di valore. Il timore riguarda soprattutto l’incolumità delle persone.La possibilità che i malviventi possano entrare negli appartamenti mentre le famiglie sono all’interno rappresenta infatti lo scenario che più spaventa gli abitanti. Una preoccupazione particolarmente sentita durante la notte, quando molti cittadini temono di non riuscire a difendersi o di trovarsi faccia a faccia con i ladri.Le famiglie chiedono quindi maggiore attenzione e auspicano un rafforzamento dei controlli sul territorio, soprattutto nelle zone dove si sarebbero verificati i recenti episodi.La richiesta dei cittadini: più pattugliamentiDi fronte alla situazione segnalata, i residenti chiedono alle istituzioni e alle forze dell’ordine di aumentare la presenza sul territorio.L’appello riguarda in particolare i pattugliamenti nelle strade, ma anche una maggiore attenzione nelle aree condominiali e nei pressi degli edifici maggiormente esposti al rischio di intrusioni.L’obiettivo è soprattutto quello di prevenire nuovi episodi e interrompere sul nascere eventuali tentativi di furto, evitando che il fenomeno possa estendersi ulteriormente.I cittadini chiedono controlli più frequenti soprattutto nelle ore considerate maggiormente a rischio, nella speranza che una presenza più visibile delle forze dell’ordine possa contribuire a rassicurare le famiglie e a scoraggiare eventuali malintenzionati.«La situazione non è più sostenibile»Tra i residenti cresce dunque la richiesta di un intervento rapido. La sensazione espressa da diverse famiglie è quella di vivere una condizione di insicurezza diventata ormai difficile da sopportare.Non si tratta soltanto della paura di perdere beni o denaro, ma del timore che i continui tentativi di intrusione possano mettere a rischio la sicurezza delle persone.Le segnalazioni dovranno naturalmente essere verificate attraverso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che potranno ricostruire l’esatta portata del fenomeno e verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi denunciati.Nel frattempo, però, il clima di preoccupazione resta forte. Gli abitanti chiedono che Scampia non venga lasciata sola e che vengano adottate tutte le misure necessarie per garantire maggiore sicurezza a chi vive nei palazzi e nelle strade del quartiere.L’appello dei cittadini è quindi rivolto alle autorità competenti: più controlli, più pattugliamenti e una presenza costante sul territorio, prima che la situazione possa degenerare e prima che un episodio di furto possa trasformarsi in qualcosa di ben più grave.