Benedetta muore in vacanza a 15 anni

Nel suo messaggio il primo cittadino ha rivolto un pensiero particolare ai familiari

È arrivata dall'altra parte del mondo la notizia che ha sconvolto Brienza e il territorio del Vallo di Diano.Benedetta Gorga, appena 15 anni, è morta mentre si trovava in Argentina per un viaggio. La giovane sarebbe stata colpita improvvisamente da un malore, un arresto cardiaco che non le ha lasciato scampo.Una tragedia improvvisa e difficile da comprendere per una comunità abituata a conoscere Benedetta come una ragazza giovanissima, con davanti a sé gli anni della crescita, dell'amicizia, della scuola e dei progetti per il futuro.La notizia della sua morte ha provocato profondo dolore non soltanto a Brienza, ma anche nel Vallo di Diano, dove la 15enne aveva vissuto un periodo della sua esperienza scolastica e aveva stretto numerosi legami.Il cordoglio del sindacoA esprimere pubblicamente il dolore dell'intera comunità è stato il sindaco di Brienza, Raffaele Collazzo, che ha affidato a un messaggio le parole di vicinanza alla famiglia.«Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che si fermano in gola perché il dolore è troppo grande per essere raccontato», ha scritto il primo cittadino.Collazzo ha definito la morte della ragazza «una ferita profonda per l'intera comunità», sottolineando quanto sia difficile accettare la scomparsa di una ragazza di appena 15 anni.«A un’età che dovrebbe profumare solo di vita, di sogni, di sorrisi e di spensieratezza, il destino le ha strappato il futuro, lasciando in tutti noi un senso di vuoto e sconcerto», ha aggiunto il sindaco.Una comunità intera accanto alla famigliaNel suo messaggio, il primo cittadino ha rivolto un pensiero particolare ai familiari di Benedetta, colpiti da una perdita impossibile da elaborare.«In questo momento di immensa tristezza, a nome mio, dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, mi stringo con un abbraccio forte e commosso ai genitori, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari», ha scritto Collazzo.Parole che intendono rappresentare la vicinanza di un'intera comunità a una famiglia che sta affrontando un dolore improvviso e devastante, lontano anche fisicamente dalla propria terra.Il rientro della salma e l'organizzazione delle esequie saranno quindi passaggi particolarmente delicati per i familiari.Lutto cittadino per i funeraliLa data delle esequie non è stata ancora fissata.Il Comune ha però già annunciato che, nel giorno in cui verranno celebrati i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino.Una decisione attraverso la quale l'amministrazione comunale intende manifestare pubblicamente il cordoglio di Brienza e la vicinanza alla famiglia Gorga.Sarà l'intera comunità a raccogliersi attorno ai familiari di Benedetta nel momento dell'ultimo saluto.Benedetta conosciuta anche nel Vallo di DianoIl dolore per la scomparsa della 15enne non riguarda soltanto Brienza.Benedetta era infatti conosciuta anche nel Vallo di Diano. Per un anno aveva frequentato l'istituto scolastico «Pomponio Leto» e proprio durante quel periodo aveva costruito numerose amicizie nel comprensorio.La notizia della sua morte ha quindi raggiunto anche compagni di scuola, amici e persone che avevano avuto modo di conoscerla.Per molti di loro, l'annuncio della tragedia è arrivato come uno shock.Una vita spezzata durante un viaggioBenedetta si trovava in Argentina per un viaggio quando è stata colpita dal malore che le è stato fatale.La sua morte improvvisa interrompe una vita appena iniziata e lascia una comunità intera alle prese con una domanda difficile da accettare: come può una ragazza di 15 anni, partita per vivere un'esperienza lontano da casa, non fare più ritorno?Sono soprattutto i familiari e gli amici a dover affrontare ora il peso di una perdita tanto improvvisa.A Brienza, intanto, il cordoglio cresce e si prepara il momento dell'ultimo saluto. La data dei funerali sarà comunicata non appena saranno completate le procedure necessarie per il rientro della salma dall'Argentina.Quel giorno il paese si fermerà per Benedetta, con il lutto cittadino annunciato dall'amministrazione e con l'abbraccio di una comunità che si prepara a salutare una sua giovanissima figlia.