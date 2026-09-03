Soffoca la mamma poi si lancia nel vuoto

Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e quelli del Distretto di Polizia

Un dramma familiare si è consumato questa mattina a Ostia, sul litorale romano. Un uomo italiano, classe 1972 e senza precedenti penali, avrebbe ucciso la madre di 83 anni prima di togliersi la vita lanciandosi dal balcone dell’abitazione, situata al quarto piano.Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la morte dell’anziana potrebbe essere avvenuta tra la notte e le prime ore del mattino. L’ipotesi presa in considerazione è che il figlio possa averla soffocata utilizzando un cuscino.Dopo la morte della madre, l’uomo avrebbe atteso alcune ore prima di compiere il gesto estremo.Il salto dal quarto pianoLa seconda parte della tragedia si sarebbe consumata successivamente. L’uomo si sarebbe affacciato al balcone dell’appartamento e si sarebbe lanciato nel vuoto dal quarto piano, morendo a seguito della caduta.L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti delle Volanti e quelli del Distretto di Polizia di Ostia, che hanno avviato gli accertamenti all’interno dell'abitazione.Le indagini nell'appartamentoLa scena è stata esaminata anche dagli specialisti della Polizia Scientifica e dal medico legale, intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili alla ricostruzione.Nella casa, secondo quanto emerso dai primi accertamenti, non sarebbero stati trovati biglietti o messaggi lasciati dall’uomo per spiegare le ragioni del gesto.Restano quindi da chiarire le circostanze che hanno preceduto la morte dell’83enne e quelle che hanno portato il figlio a togliersi la vita.L'ipotesi legata alla malattia della madreTra le ipotesi investigative ci sarebbe quella secondo cui l’uomo, provato dalle condizioni di salute della madre, possa aver maturato la decisione di ucciderla durante la notte o nelle prime ore del mattino.Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora preliminare. Gli accertamenti della Scientifica e del medico legale saranno fondamentali per stabilire tempi e modalità della morte dell’anziana e ricostruire la sequenza degli eventi.Un'altra tragedia familiare nella CapitaleLa vicenda arriva dopo altri recenti episodi di sangue avvenuti nella Capitale, tra cui la strage di Pietralata e il matricidio di Centocelle.Anche in questo caso gli investigatori sono chiamati a ricostruire cosa sia accaduto all’interno delle mura domestiche e quali siano state le ragioni che hanno preceduto la tragedia.Un'indagine che dovrà ora fare luce sugli ultimi momenti di vita della donna e del figlio, in un appartamento trasformato nel teatro di una tragedia familiare.