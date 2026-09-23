Si scontra con un'auto, 16enne in fin di vita

Dopo l'urto, l'automobile è uscita dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa contro una Smart

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano di Giugliano il ragazzo di 16 anni rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto ieri sera a Qualiano.Il giovane era in sella a uno scooter quando, poco dopo le 21, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'Alfa Mito. Dopo l'impatto è stato sbalzato dal mezzo e ha riportato lesioni che hanno reso necessario il trasferimento d'urgenza in ospedale. Attualmente si trova nel reparto di rianimazione.L'impatto all'incrocioL'incidente si è verificato nella zona dell'incrocio tra via Di Vittorio e via Fratelli Rosselli. La dinamica non è ancora definitiva ed è al centro degli accertamenti della Polizia Municipale.Secondo una prima ricostruzione, lo scooter procedeva lungo via Di Vittorio quando, dalla direzione opposta, sarebbe arrivata l'Alfa Mito condotta da un 22enne. I due veicoli sono entrati in collisione con violenza.Il rumore dello schianto ha richiamato l'attenzione dei residenti. Dopo l'urto, l'automobile è uscita dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa contro una Smart che era parcheggiata lungo la strada.I soccorsi e i rilieviLe condizioni del giovane hanno richiesto l'intervento immediato del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al 16enne prima di trasferirlo al San Giuliano, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale di Qualiano, coordinati dal comandante Gaetano Cerasuolo. Gli operatori hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire la sequenza dello scontro.Il conducente dell'Alfa Mito è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici previsti dalla normativa.Si cerca di chiarire la dinamicaLe verifiche proseguono per stabilire con esattezza come sia avvenuto l'impatto e se vi siano eventuali responsabilità. Intanto, la notizia dell'incidente si è rapidamente diffusa tra i residenti e sui gruppi social cittadini, alimentando la preoccupazione per le condizioni del giovanissimo.Saranno ora gli accertamenti della Municipale a fornire un quadro più preciso dell'accaduto.