Si schianta contro un'auto e muore sul colpo

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche due persone che viaggiavano sull’auto

È finita in tragedia la serata di venerdì lungo la strada provinciale che collega Piedimonte di Sessa a Mondragone, nel territorio di Sessa Aurunca. A perdere la vita è stato Giuseppe Fasano, 56 anni, motociclista del posto, rimasto coinvolto in un violento incidente con un’automobile.L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il personale del 118, intervenuto rapidamente sul luogo dello schianto, ha tentato di rianimarlo, ma ogni manovra si è rivelata inutile. L’uomo sarebbe morto praticamente sul colpo.Due feriti dopo lo scontroNell’incidente sono rimaste coinvolte anche due persone che viaggiavano sull’auto. Si tratta del conducente, P.R., 33 anni, e del passeggero, L.P., 28 anni, entrambi residenti a Sessa Aurunca.I due sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale. Il 33enne è stato accompagnato al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, mentre il 28enne è stato ricoverato all’ospedale di Piedimonte Matese. Le loro condizioni vengono definite serie, ma non sarebbero in pericolo di vita.Indagini della PolstradaSul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Capua, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Una prima ipotesi parla di un possibile impatto frontale tra la moto di grossa cilindrata e l’auto, ma la dinamica resta ancora da accertare.La posizione del conducente della vettura è al vaglio dell’autorità giudiziaria e, secondo quanto emerso, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo sugli accertamenti.La salma di Fasano è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove dovranno essere eseguiti gli esami autoptici disposti dalla magistratura. La data dei funerali sarà stabilita soltanto dopo il completamento delle procedure.Il dolore della comunitàLa notizia della morte di Giuseppe Fasano, conosciuto dagli amici con il soprannome di Jo’, ha suscitato profondo cordoglio a Sessa Aurunca. Operaio e appassionato di motociclismo, era una figura conosciuta nella zona.Sui social si sono moltiplicati i messaggi in suo ricordo. Tra questi anche quello di un amico, che ha ricordato la sua passione per le moto da cross e il suo modo di vivere il motociclismo, scrivendo: «È strano pensare che sia andato via così. Magari è il modo che avresti scelto tu».L’incidente riporta infine l’attenzione sulla sicurezza della viabilità provinciale e sulla necessità, evidenziata anche dopo altri sinistri mortali, di rafforzare i sistemi di controllo nei tratti considerati maggiormente a rischio.