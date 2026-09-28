Ispezione in un campo, trovate sei auto rubate

I controlli effettuati sul territorio hanno consentito di circoscrivere rapidamente l'area indicata nella segnalazione

Sei automobili rubate erano state nascoste tra la fitta vegetazione di un campo di granturco alla periferia di Marcianise. A permettere agli agenti della Polizia municipale di individuare i veicoli è stata una segnalazione anonima arrivata al comando cittadino, dalla quale sono partiti gli accertamenti che hanno portato alla scoperta nella zona di Santa Veneranda.I controlli effettuati sul territorio hanno consentito di circoscrivere rapidamente l'area indicata nella segnalazione. Una volta raggiunto il punto individuato durante la perlustrazione, gli agenti hanno trovato le sei vetture occultate dalla vegetazione.Gli approfondimenti eseguiti sui mezzi hanno confermato che si trattava di automobili risultate rubate. Dopo i rilievi necessari e la messa in sicurezza dell'area, è stata avviata la procedura per il recupero delle vetture.Attraverso gli accertamenti nelle banche dati, la Polizia municipale è riuscita quindi a risalire ai proprietari dei veicoli. Le automobili sono state riconsegnate ai legittimi titolari, che hanno potuto riaverle dopo averle ormai considerate perdute.Il ritrovamento ha provocato sorpresa tra i proprietari e nella comunità locale. Restano invece da chiarire le circostanze che hanno portato le vetture proprio in quel terreno e, soprattutto, chi abbia organizzato il loro occultamento.Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'intera vicenda. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella dell'azione di un gruppo specializzato nei furti di automobili, che avrebbe utilizzato la zona periferica e poco frequentata come punto di stoccaggio temporaneo. Non è escluso che i mezzi fossero destinati successivamente alla vendita clandestina oppure allo smontaggio e alla commercializzazione dei singoli componenti.L'operazione ha incassato anche il plauso dell'amministrazione comunale. La sindaca di Marcianise, Maria Luigia Iodice, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti: «A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città rivolgo un sincero ringraziamento al Corpo di Polizia municipale di Marcianise».La prima cittadina ha definito il ritrovamento delle sei automobili il risultato di «una brillante attività investigativa», sottolineando l'importanza dell'intervento per restituire i veicoli ai legittimi proprietari e fare luce sulla loro provenienza.