Si ribalta autostrada, muore 28enne

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118

Tragedia a Cusano Mutri, nel Beneventano, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima, Pasquale P., originario della zona, viaggiava a bordo di un fuoristrada insieme ad altre due persone quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato finendo in un terreno a margine della carreggiata.



Il Bertone Freeclimber sul quale viaggiavano i tre occupanti avrebbe improvvisamente perso stabilità, terminando la propria corsa dopo essersi ribaltato.



Inutili i soccorsi



L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.



Per il 28enne, però, non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Gli altri due occupanti del fuoristrada hanno riportato ferite che, in un primo momento, non sarebbero risultate gravi. Sono stati trasportati all'ospedale di Cerreto Sannita per i primi accertamenti e successivamente trasferiti a Benevento per ulteriori esami diagnostici.



Restano ora da chiarire le circostanze dell'incidente. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica e comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.



Sospesi gli eventi della Sagra dei Funghi



La notizia della morte ha suscitato profondo cordoglio a Cusano Mutri, dove Pasquale era conosciuto. La tragedia ha avuto ripercussioni anche sulla programmazione della Sagra dei Funghi, manifestazione che in questi giorni richiama numerosi visitatori nel centro sannita.



L'amministrazione comunale ha deciso di sospendere per l'intera giornata le attività musicali e gli appuntamenti previsti nell'area concerti, in segno di rispetto per la vittima e vicinanza alla famiglia.



«In questo momento di dolore, l'Amministrazione comunale e l'intera comunità si stringono con sincera vicinanza alle persone e alle famiglie coinvolte», ha fatto sapere il Comune guidato dal sindaco Pietro Crocco.



La programmazione dei prossimi giorni sarà comunicata successivamente dall'amministrazione, mentre a Cusano Mutri resta il dolore per una giovane vita spezzata in pochi istanti.