Arbitro colpito da una pietra in testa nel Napoletano

Restano da accertare sia la dinamica precisa dell'episodio sia l'identità della persona che avrebbe effettuato il lancio

Doveva essere l'esordio in campionato del Lacco Ameno, si è trasformato in un episodio di violenza che ha costretto a interrompere la partita. La gara di Prima Categoria contro il Real S.G. Frattaminore, disputata allo stadio Patalano, è stata sospesa a pochi minuti dal termine dopo che l'arbitro è stato raggiunto alla testa da una pietra.Il match è stato interrotto all'89° minuto, quando gli ospiti erano avanti 1-0. La ricostruzione di quanto accaduto è ancora al vaglio, ma secondo le prime informazioni la situazione sarebbe degenerata dopo una rissa scoppiata sul terreno di gioco.Poco dopo, dall'esterno dell'impianto sarebbero stati lanciati alcuni sassi verso il campo. Uno di questi avrebbe colpito il direttore di gara alla testa, rendendo impossibile la prosecuzione dell'incontro.Restano da accertare sia la dinamica precisa dell'episodio sia l'identità della persona che avrebbe effettuato il lancio. Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sulle condizioni dell'arbitro.La società: «Gesto inqualificabile e criminale»L'ASD Lacco Ameno 2013 ha preso immediatamente posizione sull'accaduto, condannando senza riserve il gesto e prendendo le distanze dall'autore.«Chi si rende protagonista di simili brutalità non è e non sarà mai un nostro tifoso», ha fatto sapere la società, definendo il lancio della pietra un atto «inqualificabile e criminale».Il club ha inoltre comunicato la propria disponibilità a collaborare con le forze dell'ordine, mettendo a disposizione eventuali immagini e informazioni utili a individuare i responsabili.L'obiettivo dichiarato dalla società è quello di contribuire all'identificazione dell'autore e al suo definitivo allontanamento dallo stadio, oltre a consentire che eventuali responsabilità vengano accertate nelle sedi competenti.Nel messaggio diffuso dopo la sospensione della partita, la dirigenza ha sottolineato anche le conseguenze che episodi di questo tipo possono avere sull'immagine della società e dell'intera comunità, vanificando il lavoro svolto da dirigenti, calciatori e sostenitori.Al direttore di gara sono stati infine rivolti messaggi di solidarietà e gli auguri per una pronta guarigione.