Si schianta contro un muretto nella notte, muore 45enne

L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorritori

Tragedia nella notte a Zungoli, dove un uomo di 45 anni, residente in paese, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in una zona periferica del territorio comunale.Secondo una prima ricostruzione, la vettura sulla quale viaggiava il 45enne, per cause ancora da accertare, è finita contro un muretto. L'impatto ha provocato il successivo ribaltamento dell'automobile, lasciando l'uomo in condizioni disperate.L'allarme è scattato immediatamente e sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorritori. Nonostante la tempestività dell'intervento e i tentativi di prestare assistenza al conducente, per il 45enne non è stato possibile fare nulla. Quando i soccorritori hanno raggiunto l'uomo, il suo cuore aveva già smesso di battere.La notizia della tragedia ha rapidamente fatto il giro di Zungoli, lasciando sotto choc la comunità locale. La vittima era infatti del posto e la sua morte ha colpito profondamente familiari, amici e conoscenti.Dopo l'incidente, la salma è stata trasferita presso l'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Saranno ora gli accertamenti disposti dagli organi competenti a stabilire gli eventuali ulteriori passaggi nell'ambito dell'inchiesta.I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. I militari stanno esaminando gli elementi raccolti sul luogo del sinistro per cercare di ricomporre la sequenza degli eventi che ha preceduto l'uscita di strada e il successivo ribaltamento della vettura.Restano quindi da chiarire le cause per le quali l'automobile ha perso la traiettoria finendo contro il muretto. Gli accertamenti dovranno consentire di definire la dinamica dell'incidente e di stabilire ogni elemento utile a comprendere come si sia consumata la tragedia.Nel frattempo, a Zungoli resta il dolore per una morte improvvisa che ha spezzato la vita di un uomo di appena 45 anni e gettato nello sconforto un'intera comunità.