Gioielliera insegue i ladri e si schianta, la donna è grave

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere stato composto da almeno quattro persone

Notte di paura a Telese Terme, nel Beneventano, dove una banda di malviventi ha fatto irruzione in una gioielleria portando via preziosi per un valore stimato, in via ancora provvisoria, intorno ai 50mila euro. A rendere ancora più drammatica la vicenda è stato quanto accaduto alla proprietaria dell’attività, che ha sorpreso i ladri mentre erano ancora all’interno del negozio e ha cercato di impedirne la fuga.La donna, che vive con la famiglia a poca distanza dalla gioielleria, si trovava nella propria abitazione quando è entrato in funzione il sistema di allarme. Insospettita dal segnale e preoccupata per quello che poteva essere accaduto all’interno del negozio, ha deciso di uscire immediatamente.La titolare è salita in automobile e ha raggiunto la gioielleria. Una volta arrivata davanti all’attività, avrebbe iniziato a suonare ripetutamente il clacson, nel tentativo di mettere in fuga le persone che stavano compiendo il furto.All’interno del negozio, infatti, i malviventi erano ancora impegnati nel raid. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo potrebbe essere stato composto da almeno quattro persone. I ladri avevano preso di mira i gioielli esposti nelle vetrine e stavano cercando di impossessarsi di quanto più possibile prima di allontanarsi.La banda, inoltre, sarebbe stata intenzionata a raggiungere anche la cassaforte dell’esercizio commerciale. L’arrivo improvviso della proprietaria e il rumore del clacson avrebbero però fatto saltare i piani dei criminali, costringendoli ad accelerare la fuga.I ladri si sarebbero quindi precipitati fuori dalla gioielleria per raggiungere l’auto utilizzata per la fuga. La vettura è partita rapidamente, lasciando addirittura le portiere aperte. Proprio durante la partenza e nei primi metri della fuga, alcuni dei preziosi sottratti dal negozio sarebbero caduti sull’asfalto.La titolare, intenzionata a non perdere di vista i malviventi, avrebbe cercato di seguirli con la propria automobile. È durante questo tentativo di inseguimento che si è verificato il secondo e più grave episodio della notte.Per cause che dovranno essere chiarite dagli investigatori, la donna ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro un muro. L'impatto è stato molto violento e la proprietaria della gioielleria ha riportato ferite gravi.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per ricevere le prime cure.In un primo momento è stata trasferita al San Pio di Benevento. I sanitari, dopo aver valutato le sue condizioni, hanno ritenuto necessario trasferirla in una struttura specializzata a Napoli. La donna è stata quindi accompagnata all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata.Le sue condizioni sono considerate serie, anche se nelle ultime ore sarebbero stati registrati segnali di miglioramento. La paziente resta comunque sotto stretta osservazione medica a causa delle conseguenze riportate nell’incidente.Parallelamente, i carabinieri stanno cercando di ricostruire nel dettaglio tutte le fasi del colpo. Gli investigatori stanno lavorando per individuare la banda e ricostruire il percorso seguito dai malviventi durante la fuga.Un elemento importante per le indagini potrebbe essere rappresentato dai gioielli abbandonati accidentalmente lungo la strada. Alcuni dei preziosi sarebbero infatti caduti dall’auto dei ladri mentre il gruppo si allontanava dalla gioielleria. Gli oggetti recuperati potranno essere confrontati con quelli presenti nel negozio e potrebbero fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione del raid.Anche il sistema di videosorveglianza della zona potrebbe avere un ruolo importante. Le immagini delle telecamere presenti nei dintorni della gioielleria e lungo le possibili vie di fuga potrebbero consentire agli investigatori di ricostruire i movimenti della banda e, soprattutto, di individuare l’automobile utilizzata per allontanarsi da Telese Terme.Al momento il bottino viene stimato in circa 50mila euro, anche se il valore complessivo della merce sottratta dovrà essere definito con precisione attraverso l’inventario dei preziosi mancanti.Resta da chiarire anche l’esatta composizione del gruppo entrato in azione. Le prime informazioni parlano di almeno quattro persone, ma gli accertamenti sono ancora in corso e sarà necessario analizzare tutti gli elementi raccolti per stabilire quanti fossero effettivamente i componenti della banda.La vicenda ha profondamente colpito la comunità di Telese Terme. La gioielleria si trova a pochi metri dall’abitazione della proprietaria, circostanza che ha permesso alla donna di accorgersi quasi immediatamente dell’attivazione dell’allarme e di raggiungere il negozio mentre il furto era ancora in corso.Quello che inizialmente sembrava un tentativo di difendere la propria attività e mettere in fuga i ladri si è però trasformato in una situazione estremamente pericolosa. L’inseguimento si è concluso con lo schianto dell’automobile e con il ricovero della donna in gravi condizioni.Ora saranno gli investigatori a dover ricostruire ogni passaggio della notte, dal momento dell’irruzione fino alla fuga della banda e all’incidente della titolare. Particolare attenzione sarà riservata anche ai preziosi persi lungo il percorso, alle immagini degli impianti di videosorveglianza e alle eventuali tracce lasciate dai malviventi.Mentre le forze dell’ordine proseguono la ricerca dei responsabili, la maggiore preoccupazione resta però per la proprietaria della gioielleria. La donna continua a essere assistita al Cardarelli di Napoli, dove rimane ricoverata con prognosi riservata. Le sue condizioni, pur ancora delicate, sarebbero in graduale miglioramento.Una notte iniziata con l’allarme di una gioielleria e terminata con una corsa in ospedale. Nel mezzo, un furto da decine di migliaia di euro, una fuga precipitosa, alcuni gioielli lasciati per strada e un inseguimento finito contro un muro. Sul raid indagano ora i carabinieri, mentre la comunità attende di sapere se la banda responsabile del colpo verrà individuata.