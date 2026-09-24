Si schianta a Ottaviano, muore 20enne di San Gennaro Vesuviano

Le condizioni del giovane sono apparse immediatamente molto gravi

Aveva 20 anni il ragazzo di San Gennaro Vesuviano morto dopo un grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Ottaviano. Il sinistro si è verificato intorno alle 15 lungo via Ferrovie dello Stato e ha coinvolto la moto condotta dal giovane e una Toyota utilitaria azzurra, al volante della quale si trovava un uomo residente a Saviano.Per il 20enne l'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile. Le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi.La dinamica ancora da ricostruireSono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per stabilire con precisione come si sia verificato l'incidente.Una prima ricostruzione ipotizza che il motociclista abbia perso il controllo della moto, finendo violentemente sull'asfalto. Restano però da chiarire sia le circostanze che avrebbero provocato la perdita di controllo sia il momento esatto in cui il mezzo a due ruote è entrato in collisione con l'automobile.Gli investigatori stanno inoltre verificando la posizione della Toyota. Tra le ipotesi iniziali c'è quella che la vettura stesse effettuando una manovra di svolta, forse per raggiungere un'attività commerciale della zona, proprio quando si è verificato lo scontro.I tentativi di rianimazioneLe condizioni del giovane sono apparse immediatamente molto gravi. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha avviato le procedure di soccorso e ha tentato a lungo di rianimare il motociclista.Il 20enne è stato quindi trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. Nonostante gli sforzi dei sanitari, per lui non c'è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.Rilievi e accertamentiDopo l'incidente, l'area è stata interessata dai rilievi necessari a ricostruire la sequenza dello schianto. I carabinieri e gli altri operatori intervenuti hanno raccolto gli elementi utili alle indagini.Saranno ora gli accertamenti tecnici a stabilire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Intanto, la notizia della morte del giovane ha suscitato dolore a Ottaviano e nella comunità di San Gennaro Vesuviano.