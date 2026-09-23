Giù dalla casa di riposo a San Marzano sul Sarno, muore anziano

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari hanno tentato di stabilizzarlo, ma l'uomo è deceduto alcune ore dopo il ricovero

Un uomo di circa 70 anni, originario di Pagani, è morto dopo essere precipitato dal primo piano di una residenza per anziani di San Marzano sul Sarno. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, poco dopo le 11.L'anziano è caduto sull'asfalto riportando gravissime lesioni. Immediatamente soccorso dagli operatori della struttura, è stato affidato al personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale di Nocera Inferiore.Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. I sanitari hanno tentato di stabilizzarlo, ma l'uomo è deceduto alcune ore dopo il ricovero.Indagini per chiarire la dinamicaSul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione e dei militari del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. L'obiettivo è ricostruire con precisione cosa sia accaduto nei momenti precedenti alla caduta.Al momento non è ancora possibile stabilire se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili all'indagine, compresi i racconti dei responsabili della struttura e dei familiari della vittima.La seconda ipotesi viene presa in considerazione dagli inquirenti, ma non risultano al momento elementi tali da consentire di considerarla definitivamente accertata.Le ferite e il decesso in ospedaleLa caduta ha provocato al 70enne un grave trauma cranico, diverse fratture e lesioni agli organi interni. Nonostante i tentativi dei medici, il quadro clinico non ha consentito di evitare il decesso.La notizia ha provocato dolore e sgomento tra gli operatori e gli altri ospiti della struttura, dove l'uomo era accolto. Anche su eventuali condizioni di particolare fragilità personale della vittima vengono mantenuti riserbo e cautela, in attesa degli accertamenti necessari.I carabinieri stanno ora cercando di mettere insieme tutti gli elementi disponibili per stabilire cosa abbia preceduto quella caduta e chiarire definitivamente la natura della tragedia.