Si ribalta il tir, camionista intrappolato tra le lamiere

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nella gestione dell'area e negli accertamenti necessari

Paura nel pomeriggio all'uscita dell'autostrada di San Mango Piemonte, dove un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora in fase di accertamento. A bordo del veicolo si trovava il conducente, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo deformato in seguito all'incidente.L'allarme ha fatto scattare rapidamente la macchina dei soccorsi. La Centrale Operativa del 118 ha coordinato l'intervento sanitario, inviando sul posto un'ambulanza della Vopi. Contestualmente sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle complesse operazioni necessarie per raggiungere e liberare l'uomo.Liberato dalle lamiereIl conducente, rimasto bloccato a seguito del ribaltamento, è stato estratto dall'abitacolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Una volta liberato, è stato affidato alle cure dei sanitari.L'uomo presentava politraumi e le sue condizioni hanno richiesto un intervento immediato. Dopo essere stato stabilizzato direttamente sul luogo dell'incidente, è stato trasferito d'urgenza in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale, impegnata nella gestione dell'area e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.Dinamica ancora da chiarireRestano da chiarire le circostanze che hanno provocato il ribaltamento del mezzo pesante. Gli agenti hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la sequenza dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.Le operazioni di soccorso hanno richiesto particolare cautela proprio a causa della posizione del mezzo e della necessità di estrarre il conducente dall'abitacolo. L'intervento si è concluso con il trasferimento del ferito in ospedale, mentre proseguono gli accertamenti sull'accaduto.