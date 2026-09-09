Si barrica in casa, strade chiuse

Gli investigatori sono al lavoro per comprendere cosa sia accaduto e quali siano le ragioni alla base del comportamento

Momenti di forte tensione nel cuore di Napoli, dove un uomo armato si sarebbe chiuso all’interno della propria abitazione in via Nicotera, nella zona dei Quartieri Spagnoli. L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno raggiunto l’area e predisposto un cordone di sicurezza attorno alla strada.Le circostanze che hanno portato l’uomo a barricarsi nell’appartamento non sono ancora state chiarite. Gli investigatori sono al lavoro per comprendere cosa sia accaduto e quali siano le ragioni alla base del comportamento del residente. Al momento, secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo si troverebbe da solo all’interno dell’abitazione.La presenza delle forze dell’ordine ha avuto pesanti ripercussioni anche sulla viabilità. Per consentire agli operatori di gestire la situazione in sicurezza, alcune strade della zona sono state interdette al transito. Il provvedimento ha provocato rapidamente il congestionamento della circolazione, con il traffico che risulta fortemente rallentato e, in alcuni punti, completamente paralizzato.Via Nicotera e le arterie circostanti sono dunque presidiate mentre proseguono le operazioni. La priorità è mantenere l’area in sicurezza e verificare le condizioni all’interno dell’abitazione, in attesa di ulteriori elementi che possano chiarire la natura dell’episodio.Restano al momento da definire sia le motivazioni del gesto sia l’esatta evoluzione dei fatti. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.