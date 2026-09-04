Senza vita nella casa che aveva appena comprato, vittima un 23enne

A trovare il giovane sarebbe stato il padre, recatosi nell’abitazione

Un giovane di 23 anni è stato trovato morto ad Albanella, nel Salernitano. Il dramma si è consumato in località Tempa delle Guardie, dove il ragazzo è stato rinvenuto all’interno di un appartamento.L’abitazione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata destinata a diventare la sua nuova casa. Il 23enne, infatti, avrebbe dovuto trasferirsi proprio lì a breve e nell’appartamento erano in corso alcuni lavori.A trovare il giovane sarebbe stato il padre, recatosi nell’abitazione. Di fronte alla scena, l’uomo avrebbe immediatamente dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.Inutili i soccorsi del 118Nel giro di poco tempo sono arrivati sul posto i sanitari del 118. Per il ragazzo, però, non c’è stato nulla da fare: ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne il decesso.La notizia ha rapidamente fatto calare il silenzio sulla comunità di Albanella, mentre nell’abitazione sono iniziate le verifiche necessarie per comprendere che cosa sia successo nelle ore precedenti al ritrovamento.I carabinieri nell’appartamentoSul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti.Al momento, però, non è stata individuata una spiegazione certa per la morte del 23enne. Gli investigatori stanno valutando la vicenda senza escludere, allo stato attuale, nessuna ipotesi.Tra le possibilità considerate c’è anche quella di un decesso accidentale, così come quella di una morte riconducibile a cause naturali. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi decisivi per comprendere cosa abbia provocato la morte del giovane.La Procura dispone l’autopsiaPer fare piena luce sulla vicenda è intervenuta la Procura della Repubblica di Salerno, che coordina le indagini.Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma del 23enne è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Santissima Addolorata di Eboli. Proprio nella struttura ospedaliera dovrebbe essere eseguita l’autopsia, ritenuta necessaria per chiarire le circostanze del decesso.L’esame autoptico potrà fornire indicazioni importanti sulle cause della morte e contribuire a stabilire se il decesso sia stato determinato da un malore, da un evento accidentale o da altre circostanze.Gli accertamenti per ricostruire le ultime oreRestano quindi diversi interrogativi da chiarire. Gli investigatori dovranno ricostruire le ultime ore di vita del giovane e verificare quanto avvenuto all’interno dell’appartamento di Tempa delle Guardie.Per il momento, ogni conclusione sarebbe prematura. Saranno i rilievi eseguiti dai carabinieri e soprattutto gli esiti dell’autopsia a fornire un quadro più preciso della tragedia che ha colpito il 23enne e la sua famiglia.