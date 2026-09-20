Scontro tra moto ed e-bike, muore un 39enne

La dinamica dell’incidente è ancora al centro degli accertamenti

Tragedia nella notte a Forio, sull’isola d’Ischia, dove un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Lo scontro è avvenuto lungo via Provinciale Panza e ha coinvolto una motocicletta e una e-bike.La dinamica dell’incidente è ancora al centro degli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere verificata dagli investigatori, il 39enne stava percorrendo la strada in sella alla propria moto quando si sarebbe scontrato con una bicicletta elettrica che procedeva nella direzione opposta.I soccorsi e la corsa in ospedaleL’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del motociclista sono apparse immediatamente molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre i Carabinieri hanno avviato i primi rilievi per ricostruire quanto accaduto.L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Nonostante i tentativi di soccorso, però, le conseguenze delle lesioni riportate nello schianto si sono rivelate fatali. Il 39enne è morto poco dopo il ricovero.Nell’incidente è rimasto coinvolto anche il giovane che si trovava a bordo della e-bike. Si tratta di un 21enne, trasferito anche lui al Rizzoli per gli accertamenti e le cure necessarie. In base alle prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la sua vita.Indagini sulla dinamicaSul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Forio e i militari del Nucleo operativo e radiomobile di Ischia, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica.Gli investigatori dovranno ora stabilire con precisione come sia avvenuto l’impatto, verificando la posizione dei due mezzi, le rispettive traiettorie e ogni altro elemento utile a chiarire la sequenza dello scontro.La motocicletta è stata sottoposta a sequestro e sarà a disposizione degli accertamenti disposti nell’ambito dell’inchiesta.Anche la salma del 39enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà valutare gli ulteriori accertamenti medico-legali, compreso l’eventuale esame autoptico.Restano quindi da chiarire tutti gli aspetti dell’incidente, mentre le indagini dei Carabinieri proseguono per definire l’esatta dinamica della tragedia e verificare eventuali responsabilità.