Si schiantano con la Porsche, due giovani sono gravissimi

Per liberarli dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Paura nella notte a Roma per un incidente avvenuto lungo la rampa di ingresso del Grande Raccordo Anulare, in direzione Firenze. Un suv Porsche, per cause ancora da chiarire, è uscito dalla carreggiata dopo aver centrato il guardrail, abbattendolo e terminando la propria corsa nell'area sterrata a margine della strada.A bordo del veicolo viaggiavano due giovani, rimasti feriti nell'impatto. Per liberarli dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato le attrezzature da taglio per consentire l'estrazione in sicurezza.Trasportati in ospedale in codice rossoSul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. Dopo le prime valutazioni, entrambi i feriti sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, ma in due strutture differenti.La zona è stata raggiunta anche dagli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del suv. Gli investigatori dovranno ora ricostruire la sequenza dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.