Scontro con un'auto, grave un 20enne

La posizione del conducente dell’automobile è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria

È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì 10 settembre a Casaluce.L’impatto si è verificato lungo via Alcide De Gasperi e ha coinvolto una motocicletta condotta dal ragazzo e un’automobile guidata da un uomo di 79 anni. Lo scontro è stato particolarmente violento e, nell’urto, il motociclista è stato sbalzato dal mezzo, finendo pesantemente sull’asfalto.Le condizioni del ventenne hanno reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori. Il personale sanitario del 118, arrivato sul luogo dell’incidente, ha prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo d’urgenza al presidio ospedaliero casertano. Una volta arrivato in ospedale, il 20enne è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. La prognosi resta riservata.Nel frattempo, sul luogo dello schianto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa. I militari hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto, con l’obiettivo di stabilire la sequenza precisa dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.La posizione del conducente dell’automobile è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. L’uomo di 79 anni è stato denunciato in stato di libertà perché ritenuto indiziato del reato di lesioni personali colpose.Per consentire ulteriori verifiche sulla dinamica dello scontro, entrambe le vetture coinvolte sono state sottoposte a sequestro. I mezzi sono stati affidati a una ditta autorizzata, a disposizione degli accertamenti che potranno contribuire a chiarire le cause dell’incidente.Dai primi controlli eseguiti dai carabinieri, sia il giovane alla guida della moto sia l’automobilista sarebbero risultati regolarmente in possesso dei rispettivi documenti di guida e delle coperture assicurative.Restano quindi da ricostruire con precisione i momenti che hanno preceduto il violento impatto avvenuto lungo via Alcide De Gasperi. Gli accertamenti dei militari proseguiranno per definire l’esatta dinamica e chiarire ogni eventuale responsabilità.