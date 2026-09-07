Scompare da casa, lo ritrovano a Capri

Una volta individuato, gli agenti hanno verificato innanzitutto le sue condizioni, accertandosi che fosse in sicurezza

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di un uomo di 42 anni che aveva fatto perdere le proprie tracce da Cosenza lo scorso mercoledì. Dopo alcuni giorni di apprensione e le ricerche avviate per individuarlo, il 42enne è stato rintracciato sull’isola di Capri.A individuarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Capri, impegnati nelle attività di controllo sul territorio. Gli operatori sono riusciti a risalire alla presenza dell’uomo e a mettersi in contatto con lui, permettendo così di chiarire la situazione e interrompere le ricerche.Una volta individuato, gli agenti hanno verificato innanzitutto le sue condizioni, accertandosi che fosse in sicurezza. Sono state inoltre affrontate le necessità più immediate prima di procedere con il ricongiungimento familiare.Dopo gli accertamenti e le prime forme di assistenza, il 42enne è stato riaffidato alla sorella, che ha potuto così riabbracciarlo dopo i giorni di preoccupazione legati alla sua scomparsa.Il ritrovamento ha consentito di chiudere positivamente una vicenda che aveva destato apprensione. L’intervento degli agenti del Commissariato di Capri è stato determinante per localizzare l’uomo e consentire il suo ritorno sotto la tutela della famiglia.Restano quindi alle spalle i giorni di incertezza iniziati con l’allontanamento da Cosenza. Il 42enne, una volta ritrovato, è stato preso in carico dalla sorella, alla quale è stato nuovamente affidato dopo che la Polizia di Stato ha verificato la sua situazione.