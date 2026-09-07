Muore travolto da un treno nei Paesi Vesuviani

L’impatto non gli ha lasciato scampo e la vittima è deceduta immediatamente

Tragedia nella tarda mattinata a Portici, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Pietrarsa. L’incidente si è verificato intorno alle 12, lungo la linea che collega Salerno a Napoli.Il treno coinvolto era partito da Salerno ed era diretto verso il capoluogo campano. Proprio mentre il convoglio si avvicinava alla stazione di Pietrarsa, si è verificato l’investimento sui binari. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.L’impatto non gli ha lasciato scampo e la vittima è deceduta immediatamente. A bordo del treno si trovava anche una dottoressa che, dopo aver assistito all’accaduto, ha prestato i primi soccorsi nel tentativo di aiutare l’uomo. Ogni tentativo di intervento si è però rivelato inutile.Stando alle prime ricostruzioni, il convoglio avrebbe ridotto la velocità proprio in prossimità dello scalo ferroviario quando è avvenuto l'investimento. Rimangono ancora da chiarire le ragioni per cui l’uomo si trovasse sui binari e soprattutto la sequenza precisa degli eventi che ha preceduto l’impatto.Sul luogo della tragedia sono quindi scattati gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la dinamica e verificare ogni elemento utile a comprendere cosa sia accaduto nei minuti precedenti all’investimento.L’incidente ha avuto conseguenze immediate anche sulla circolazione ferroviaria. Il traffico lungo la direttrice Salerno-Napoli è stato temporaneamente sospeso per consentire lo svolgimento delle operazioni e degli accertamenti richiesti dall’autorità giudiziaria.Lo stop ha provocato pesanti ripercussioni sull’intera linea. Numerosi convogli hanno accumulato ritardi e molti passeggeri si sono ritrovati a dover modificare i propri programmi di viaggio.Particolarmente complicata la situazione per i pendolari e per i viaggiatori diretti a Napoli, anche a causa delle coincidenze che non è stato possibile rispettare. I disagi si sono quindi propagati anche ai collegamenti successivi, determinando ritardi a catena.La circolazione ferroviaria è rimasta fortemente condizionata dalle operazioni effettuate sul luogo dell’investimento. La ripresa regolare del servizio è stata legata al completamento degli interventi delle autorità e alla possibilità di riaprire il tratto interessato in condizioni di sicurezza.Resta ora da fare piena luce sulla tragedia avvenuta nei pressi della stazione di Pietrarsa. Saranno gli accertamenti in corso a stabilire l’esatta dinamica dell’investimento e le circostanze che hanno portato l’uomo a trovarsi lungo i binari.