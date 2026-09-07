Moria di pesci sulla spiaggia, è allarme

Il fenomeno si è manifestato in diversi tratti della costa e ha inevitabilmente suscitato preoccupazione

Una presenza insolita ha attirato negli ultimi giorni l'attenzione di residenti e turisti lungo il litorale compreso tra Baia Domizia, nel territorio di Sessa Aurunca, e Mondragone. Numerosi esemplari di piccoli pesci sono stati trovati morti oppure ancora in difficoltà nelle acque basse, finendo sulla battigia a pochi passi dalle zone frequentate dai bagnanti.Il fenomeno si è manifestato in diversi tratti della costa e ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra chi si trovava al mare. Sulla sabbia sono comparsi numerosi pesci di piccole dimensioni, mentre altri sono stati osservati ancora nelle immediate vicinanze della riva, ormai privi di energie. La presenza degli animali ha attirato anche numerosi gabbiani, che hanno sorvolato ripetutamente la zona alla ricerca di cibo.A rendere ancora più sgradevole la situazione è stato il cattivo odore percepito in prossimità della battigia. L'episodio è avvenuto durante gli ultimi giorni della stagione estiva, caratterizzata anche da temperature particolarmente elevate, e ha finito per compromettere il soggiorno di numerosi vacanzieri e proprietari di abitazioni utilizzate durante il periodo estivo.Le immagini realizzate sulla spiaggia hanno rapidamente iniziato a circolare sui social network. Le fotografie mostrano diversi esemplari disseminati lungo la riva, in prossimità di ombrelloni, lettini e aree verdi. La diffusione delle immagini ha alimentato un intenso dibattito online, con numerose segnalazioni e altrettante interpretazioni sulle possibili cause.Al momento, però, non esiste una spiegazione definitiva del fenomeno. Tra le ipotesi avanzate dagli utenti figurano la possibilità di scarichi irregolari, una diminuzione improvvisa della quantità di ossigeno presente nell'acqua, gli effetti delle temperature elevate e un possibile coinvolgimento delle attività di pesca. Sono state avanzate anche supposizioni relative a eventuali problemi agli impianti di depurazione.Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni che non possono essere considerate accertate in assenza di analisi e verifiche tecniche. Proprio per questo, tra i cittadini è cresciuta la richiesta di controlli da parte degli enti competenti. Alcuni hanno suggerito anche l'utilizzo di droni per osservare dall'alto i tratti interessati e individuare eventuali elementi utili a comprendere l'origine della moria di pesci.Nel frattempo, lungo la costa prosegue anche l'attività del battello spazzamare della Provincia, impegnato nelle consuete operazioni di raccolta dei rifiuti presenti in mare. La sua presenza ha alimentato ulteriori interrogativi tra alcuni bagnanti, che si sono chiesti se durante il servizio siano state notate anomalie nelle acque.A Mondragone, nei giorni scorsi, l'amministrazione comunale aveva già deciso di intervenire dopo alcune segnalazioni relative a cattivi odori e alla presenza, in maniera sporadica, di fauna ittica galleggiante. Il sindaco Francesco Lavanga, insieme all'assessore Concetta Sciaudone, ha richiesto l'intervento dell'Arpac per ottenere un quadro scientifico della situazione.L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania è stata chiamata a effettuare campionamenti straordinari nelle zone interessate e ad analizzare diversi parametri delle acque. Tra gli aspetti da verificare figurano le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua, con particolare attenzione alla quantità di ossigeno disciolto e all'eventuale presenza di fenomeni anomali legati alla proliferazione di alghe.Le verifiche risultano quindi fondamentali per separare i dati concreti dalle numerose ipotesi che hanno iniziato a circolare in rete. Un fenomeno ambientale, soprattutto quando riguarda una zona costiera molto frequentata, può infatti generare rapidamente allarme tra la popolazione. Per questo motivo, l'auspicio espresso da più parti è che vengano effettuati controlli lungo l'intero tratto interessato, così da ottenere informazioni omogenee e attendibili.Soltanto attraverso i risultati delle analisi sarà possibile capire se la presenza dei pesci morti sia legata a condizioni naturali, alle elevate temperature, a una variazione dell'ossigenazione marina oppure ad altri fattori. Allo stesso modo, eventuali responsabilità potranno essere individuate soltanto qualora gli accertamenti dovessero evidenziare elementi riconducibili ad attività umane.Nel frattempo, resta anche la necessità di intervenire sul piano del decoro. I resti degli animali presenti sulla battigia dovranno essere rimossi, mentre l'area continuerà a essere osservata dai bagnanti e dagli operatori impegnati nelle attività di controllo e pulizia.La priorità, in questa fase, è dunque ottenere risposte basate su campionamenti e dati scientifici. Le immagini della spiaggia hanno già suscitato preoccupazione, ma senza risultati analitici qualsiasi conclusione sulle cause della moria sarebbe prematura. I prossimi accertamenti potranno fornire gli elementi necessari per stabilire cosa sia realmente accaduto lungo il tratto di costa tra Baia Domizia e Mondragone.