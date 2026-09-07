Incendio devasta un ristorante

Tutti coloro che si trovavano all'interno dell'attività sono riusciti ad abbandonare il ristorant

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri a Eboli, dove un incendio ha interessato il ristorante Magnum, nel cuore della città. Il rogo ha provocato in pochi istanti una densa colonna di fumo scuro che si è propagata all'interno del locale, spingendo le persone presenti a uscire rapidamente in strada.L'allarme è scattato nella zona compresa tra via Romano e via Spirito, a ridosso della chiesa di San Bartolomeo. La presenza del fumo ha attirato anche l'attenzione dei residenti degli edifici vicini, alcuni dei quali si sono avvicinati alla struttura nel tentativo di prestare assistenza e verificare cosa stesse accadendo.La macchina dei soccorsi è stata attivata immediatamente. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area. Contemporaneamente è intervenuto anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, pronto a prestare assistenza alle eventuali persone coinvolte.Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Tutti coloro che si trovavano all'interno dell'attività sono riusciti ad abbandonare il ristorante prima che la situazione potesse diventare ancora più pericolosa.Il lavoro dei vigili del fuoco è stato particolarmente importante anche per evitare che l'incendio potesse estendersi agli altri ambienti dell'edificio. Le fiamme, infatti, avrebbero potuto raggiungere gli appartamenti situati nei piani superiori e i locali confinanti con il ristorante.Per consentire ai soccorritori di operare senza ostacoli, la strada immediatamente prospiciente l'attività è stata temporaneamente chiusa al traffico. Una misura necessaria per garantire maggiore sicurezza durante le operazioni e permettere ai mezzi dei vigili del fuoco di avvicinarsi il più possibile al luogo interessato dal rogo.Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno effettuato un sopralluogo all'interno del ristorante. L'ispezione è servita sia a verificare le condizioni della struttura sia a raccogliere gli elementi necessari per comprendere l'origine dell'incendio.Dalle prime informazioni, il rogo potrebbe essere partito dalla canna fumaria del locale. Se questa ipotesi dovesse essere confermata dagli accertamenti, l'incendio avrebbe quindi avuto un'origine accidentale. Saranno comunque le verifiche tecniche a stabilire con precisione cosa abbia innescato le fiamme.Il passaggio del fuoco ha provocato danni ingenti all'attività commerciale, la cui entità è ancora in fase di valutazione. Al momento non risultano invece accertati problemi di natura strutturale all'edificio che ospita il ristorante, un elemento che dovrà comunque essere valutato nell'ambito delle verifiche successive all'incendio.L'episodio ha inevitabilmente suscitato preoccupazione tra residenti e commercianti della zona, anche perché arriva dopo altri incendi che nelle ultime settimane hanno interessato due esercizi commerciali di Eboli. In entrambi i casi si trattava di negozi specializzati nella vendita di articoli cinesi, situati in zone differenti della città.Al momento non risultano elementi che consentano di collegare i diversi episodi. Si tratta di incendi distinti e, allo stato attuale, non sono emersi collegamenti tra i vari casi. La successione ravvicinata degli episodi, tuttavia, sta alimentando una certa apprensione tra gli operatori economici del territorio.Per chi gestisce un'attività commerciale, infatti, un incendio può rappresentare un danno economico particolarmente pesante, oltre alle conseguenze legate all'interruzione dell'attività e agli interventi necessari per il ripristino dei locali. Anche quando l'origine di un rogo appare riconducibile a cause accidentali, resta quindi fondamentale verificare le condizioni degli impianti e adottare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi.Nel caso del Magnum, saranno ora gli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco a fornire un quadro più preciso sulle cause dell'incendio. Intanto, il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di circoscrivere il rogo e soprattutto di impedire che le fiamme si propagassero agli appartamenti sovrastanti e alle attività confinanti.Una tragedia è stata dunque evitata, ma resta significativo il bilancio dei danni subiti dal ristorante. Per l'attività si apre ora una fase delicata, mentre proseguiranno le verifiche sulla struttura e sulle possibili cause che hanno dato origine alle fiamme.