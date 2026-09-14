Scioperano le metro, è già emergenza trasporti

A poche ore dalla ripresa delle attività scolastiche è già previsto un nuovo stop al trasporto pubblico

Con la ripresa delle lezioni torna puntuale anche il problema della mobilità a Napoli. Dopo un'estate caratterizzata da chiusure, lavori e disagi, il ritorno a scuola rischia di coincidere con una nuova fase complicata per studenti, famiglie e pendolari, alle prese con un sistema di trasporto pubblico che presenta ancora diverse criticità e con una città interessata da numerosi cantieri.La prima notizia, però, è positiva: da oggi torna regolarmente operativo l'intero tratto della Linea 1 compreso tra Piscinola e Colli Aminei, rimasto chiuso dallo scorso luglio per consentire la sostituzione di un binario. La riapertura restituisce quindi un collegamento fondamentale a una parte importante della città proprio in coincidenza con l'inizio del nuovo anno scolastico.Ma le buone notizie, almeno per il momento, sembrano fermarsi qui.Domani sciopero di quattro ore per Linea 1 e Linea 6A poche ore dalla ripresa delle attività scolastiche è infatti già previsto un nuovo stop al trasporto pubblico. Il sindacato Usb ha proclamato per domani uno sciopero di quattro ore che interesserà il personale di stazione delle Linee 1 e 6.La protesta è prevista dalle 12.45 alle 16.45, con conseguenti modifiche agli orari delle corse.Per la Linea 1, l'ultima corsa da Piscinola sarà effettuata alle 12.08, mentre dal Centro Direzionale partirà alle 12.09. Il servizio dovrebbe poi riprendere nel pomeriggio con la prima corsa da Piscinola alle 16.59 e dal Centro Direzionale alle 17.42.Anche la Linea 6 sarà interessata dall'interruzione. L'ultima corsa da Mostra è prevista alle 12.30, così come da Municipio. Il servizio riprenderà alle 17.10 da entrambe le stazioni.Un ulteriore elemento di difficoltà proprio nella giornata in cui migliaia di studenti torneranno a utilizzare metropolitana e autobus per raggiungere scuole e istituti.Linea 2, ancora chiuso il tratto tra Campi Flegrei e PozzuoliNon è finita. Restano infatti i problemi sulla Linea 2, in particolare nel collegamento tra Campi Flegrei e Pozzuoli, ancora interrotto dallo scorso luglio a causa della presenza di anidride carbonica rilevata all'interno di una galleria.Per garantire gli spostamenti degli utenti è stato predisposto un servizio di navette sostitutive. Il collegamento ferroviario, però, non è stato ancora ripristinato e nell'area flegrea la ripresa delle attività scolastiche si annuncia particolarmente complessa.Le navette, secondo le segnalazioni degli utenti, risultano spesso molto affollate e hanno una capacità limitata, indicata in circa 10-14 persone per mezzo. Una situazione che rischia di creare ulteriori attese e disagi proprio nelle fasce orarie di maggiore affluenza.La Regione ha fatto sapere che il problema relativo alla presenza di anidride carbonica sarebbe in via di risoluzione. Dopo l'ultimo tavolo tecnico, però, non è ancora arrivata la svolta definitiva per la riapertura del tratto ferroviario. L'ipotesi attualmente indicata è quella di una possibile riapertura entro la fine del mese, ma gli utenti dovranno ancora fare affidamento sulle navette sostitutive.Cantieri e gare veliche: rischio caos sul lungomareA complicare ulteriormente il quadro c'è poi la situazione della viabilità cittadina. Napoli si prepara ad affrontare la ripresa delle scuole con numerosi cantieri aperti e modifiche alla circolazione, alcune delle quali legate anche agli interventi in vista delle imminenti gare veliche.Sul lungomare è infatti in fase di allestimento l'Official Race Village. I lavori e le modifiche alla viabilità comporteranno anche variazioni per alcune linee del trasporto pubblico particolarmente utilizzate dagli studenti.Fino a domenica prossima e, successivamente, dal 28 settembre al 5 ottobre, sono previste modifiche ai percorsi delle linee 151, R7, N1 e 728 nella zona di viale Dohrn.Anche la linea 128 sarà interessata da una variazione: sul percorso di ritorno il mezzo seguirà un itinerario differente fino al 21 settembre.Le modifiche rischiano di avere ripercussioni soprattutto negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, quando il traffico cittadino raggiunge normalmente i livelli più elevati.Nuove modifiche alla viabilità nella sesta MunicipalitàA completare il quadro arriva inoltre un nuovo dispositivo temporaneo di traffico che entra in vigore da oggi e interesserà alcune strade della sesta Municipalità. Le limitazioni e le modifiche alla circolazione resteranno in vigore fino alla fine del mese.Per studenti, genitori, pendolari e lavoratori si prospettano quindi settimane caratterizzate da una mobilità tutt'altro che semplice. Da una parte la riapertura del tratto Piscinola-Colli Aminei della Linea 1 rappresenta un passo avanti importante dopo settimane di chiusura; dall'altra restano le criticità della Linea 2, lo sciopero di Linea 1 e Linea 6 e una rete stradale condizionata da cantieri e modifiche temporanee.Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse e le variazioni ai percorsi degli autobus, gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti ufficiali pubblicati sul sito di ANM.