Schianto tra camion dei rifiuti e un trattore

L'incidente ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico rimasto bloccato nella zona

Violento incidente stradale in località Santa Cecilia di Eboli, in provincia di Salerno. Un camion per la raccolta dei rifiuti della società Sarim si è schiantato contro un trattore agricolo, riportando ingenti danni. Nell'impatto sono rimaste coinvolte tre persone.Lo scontro è stato particolarmente violento: l'abitacolo del mezzo per la raccolta dei rifiuti è rimasto completamente rientrato, mentre i portelloni sono stati ripiegati su loro stessi. Anche il trattore ha riportato pesanti danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche.Sul posto sono intervenute due ambulanze della Vopi, associazione volontari pronto intervento, inviate dal 118 dell'Asl di Salerno, insieme alle forze dell'ordine. I tre feriti sono stati soccorsi e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale di Eboli. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Uno dei feriti avrebbe riportato un trauma cranico.L'incidente ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla circolazione, con il traffico rimasto bloccato nella zona. Entrambi i mezzi, infatti, sono rimasti impossibilitati a proseguire la marcia e si è reso necessario l'intervento dei carri gru per rimuoverli dalla carreggiata e trasferirli in officina.Le indagini sulla dinamicaI rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Eboli, che ha raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità.Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il camion dei rifiuti avrebbe centrato con la parte anteriore la fiancata del trattore. Restano però da chiarire le circostanze che hanno portato all'impatto.Gli investigatori potrebbero inoltre acquisire eventuali immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona, che potrebbero fornire ulteriori elementi utili per ricostruire quanto accaduto.