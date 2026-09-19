Schianto tra auto e furgone: un morto e due feriti gravi in Campania

L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare

È di una vittima e due feriti il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto a Serre. Lo schianto ha coinvolto un furgone sul quale viaggiavano tre persone e si è rivelato fatale per il conducente del mezzo.L’impatto è stato particolarmente violento e, nonostante l’intervento dei soccorritori, per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare. Il conducente è deceduto sul luogo dell’incidente, prima che fosse possibile completare le operazioni di soccorso.Due persone feriteGli altri due occupanti del furgone sono invece rimasti feriti. Entrambi hanno riportato lesioni lacero-contuse e hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari intervenuti sul posto.L’allarme ha fatto scattare rapidamente la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Centrale Operativa del 118. A Serre sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa, un’ambulanza della VOPI e un’automedica.I sanitari hanno raggiunto i due feriti e hanno provveduto alle prime cure direttamente sul luogo dello schianto. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti e per ricevere le necessarie cure mediche.Accertamenti sulla dinamicaLa tragedia ha richiesto l’intervento dei soccorritori e degli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza. Restano ora da ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato al violento impatto.Gli accertamenti dovranno chiarire la dinamica dell’incidente e le cause dello schianto. Nel frattempo, Serre si trova a fare i conti con una nuova tragedia della strada, segnata dalla morte del conducente e dal ferimento degli altri due occupanti del furgone.