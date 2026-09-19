Incidente nella notte, muore ragazza di 17 anni

Nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili, sulle quali viaggiavano complessivamente quattro giovani

Un'altra notte trasformata in tragedia sulle strade del Viterbese. Poco dopo la mezzanotte, un violento incidente ha spezzato la vita di una ragazza di appena 17 anni sulla strada Mazzanese, nel territorio comunale di Nepi.Nello schianto sono rimaste coinvolte due automobili, sulle quali viaggiavano complessivamente quattro giovani. L'impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e per una delle ragazze a bordo non c'è stato nulla da fare.La vittima, residente a Mazzano Romano, avrebbe compiuto 18 anni tra meno di un mese. Una vita ancora giovanissima interrotta a poche settimane da un compleanno che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa.L'allarme e la corsa dei soccorsiSubito dopo la collisione è scattata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Civita Castellana e Campagnano, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza e soprattutto nell'estrazione della giovane rimasta intrappolata nell'abitacolo.La violenza dello schianto aveva infatti deformato pesantemente la vettura. I vigili hanno dovuto lavorare a lungo tra le lamiere per riuscire a raggiungere la ragazza e liberarla.Le operazioni sono proseguite senza sosta, mentre sul posto erano presenti anche i soccorritori del 118 e gli altri operatori intervenuti per prestare assistenza ai feriti.Per la 17enne non c'è stato nulla da fareNonostante l'intervento tempestivo e il lavoro dei soccorritori, per la giovane non è stato possibile fare altro. Il personale sanitario del 118 ha constatato il decesso.La scena dell'incidente ha restituito la drammaticità di uno schianto avvenuto nel cuore della notte, su una strada dove le due automobili sono entrate in collisione con una violenza tale da rendere necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare la vittima dalle lamiere.Una tragedia che ha lasciato sotto choc anche gli altri ragazzi coinvolti.Gli altri tre giovani in ospedaleGli altri tre occupanti delle due vetture sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure dei sanitari. Le loro condizioni sono state considerate gravi e per tutti si è reso necessario il trasferimento in ospedale.Nelle ore successive saranno gli accertamenti a fornire un quadro più preciso sulle conseguenze riportate dai tre feriti e sulle circostanze dell'impatto.Da chiarire la dinamicaRestano ora da ricostruire con precisione le cause e la dinamica dello schianto. Gli accertamenti dovranno stabilire come sia avvenuta la collisione tra le due automobili e quali siano state le circostanze che hanno portato all'impatto.La strada Mazzanese è stata interessata dalle attività di soccorso e dagli interventi necessari dopo l'incidente. Sul posto hanno operato per diverse ore le squadre impegnate nella gestione dell'emergenza.La notizia della morte della 17enne ha rapidamente raggiunto Mazzano Romano, dove la giovane viveva. A rendere ancora più doloroso il bilancio della tragedia è la sua età: tra poche settimane avrebbe raggiunto la maggiore età.Un incidente nel cuore della notte che si è trasformato in una tragedia per quattro giovani e che ha lasciato una comunità davanti alla perdita improvvisa di una ragazza che non aveva ancora compiuto 18 anni.