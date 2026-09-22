Schianto sulla Statale 162, c'è un morto

Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro. L'impatto è stato però estremamente violento e i soccorsi sono scattati immediatamente

Un motociclista ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un incidente avvenuto lungo la strada statale 162 dir “del Centro Direzionale”, nel territorio di Acerra.Lo schianto si è verificato all'altezza del chilometro 18,400, lungo la carreggiata in direzione Acerra. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava percorrendo la statale in sella alla sua moto dopo essere partito da Napoli.La moto fuori controlloLa dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. In base ai primi elementi raccolti, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo per ragioni che devono essere ancora chiarite, finendo violentemente sull'asfalto.Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nel sinistro. L'impatto è stato però estremamente violento e i soccorsi sono scattati immediatamente. Quando l'ambulanza del 118 è arrivata sul posto, per il motociclista non c'era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Rilievi affidati alla Polizia StradaleSul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, insieme al personale Anas e al pubblico ministero di turno. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della motocicletta.Statale chiusa e traffico deviatoL'incidente ha avuto conseguenze anche sulla viabilità. Per permettere alle forze dell'ordine di effettuare i rilievi, recuperare il mezzo e rimuovere i detriti dalla carreggiata, la Statale 162 dir è stata temporaneamente interdetta al traffico nel tratto interessato.I veicoli diretti verso Acerra sono stati deviati sulla SS162NC “Asse Mediano”. La chiusura resterà in vigore fino alla conclusione delle operazioni e al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.