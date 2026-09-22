Fiamme in casa nel Vesuviano, donna al Cardarelli

Le fiamme hanno interessato l'abitazione per cause che non sono state ancora accertate

Momenti di apprensione a Portici, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento al civico 1 di via De Nittis. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei Carabinieri della locale stazione, dei Vigili del fuoco e dei sanitari del 118.Le fiamme hanno interessato l'abitazione per cause che non sono state ancora accertate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza l'area e prestare assistenza alla persona presente nell'appartamento.Una donna di 70 anni trasportata al CardarelliAll'interno dell'abitazione si trovava una donna di 70 anni. La signora è stata soccorsa e successivamente trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli.La settantenne si trova tuttora ricoverata, ma secondo le informazioni disponibili non sarebbe in pericolo di vita.Accertamenti sulle causeRestano da chiarire le circostanze che hanno provocato l'incendio. I Carabinieri stanno effettuando gli accertamenti necessari, mentre saranno le verifiche tecniche a consentire di ricostruire l'origine del rogo.