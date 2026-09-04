Scappa dal posto di blocco e procede contromano

il giovane avrebbe inoltre tentato di speronare la gazzella dei carabinieri che lo stava inseguendo

Notte movimentata a Villaricca, dove un giovane di 22 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri al termine di un rocambolesco inseguimento tra le strade del centro storico.Tutto è iniziato nei pressi di piazza Maione, a pochi passi dalla sede del Comune. I militari della Stazione dei Carabinieri di Villaricca, guidata dal comandante Pietro Amati, stavano effettuando un normale controllo del territorio quando hanno notato una Fiat 500 L.Alla vista della pattuglia, invece di rallentare e fermarsi al segnale dei militari, il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, dando inizio a una fuga.L'inseguimento per le strade del centroI carabinieri si sono messi immediatamente all'inseguimento della vettura. Il 22enne avrebbe attraversato diverse strade del centro cittadino nel tentativo di far perdere le proprie tracce.La fuga si sarebbe trasformata in una corsa particolarmente pericolosa: secondo quanto ricostruito dai militari, in più occasioni il giovane avrebbe percorso alcune strade contromano, mettendo potenzialmente a rischio gli altri automobilisti e le persone presenti lungo il percorso.L'inseguimento sarebbe proseguito per diversi tratti, con la pattuglia dei carabinieri impegnata a seguire la Fiat 500 L e a cercare di interrompere la fuga senza provocare ulteriori pericoli per la circolazione.In uno dei momenti più concitati della corsa, il giovane avrebbe inoltre tentato di speronare la gazzella dei carabinieri che lo stava inseguendo. Un comportamento che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione e reso necessario un intervento deciso da parte dei militari.La fuga finisce con il fermoDopo l'inseguimento, i carabinieri sono riusciti finalmente a raggiungere e bloccare la Fiat 500 L, ponendo fine alla fuga.Il 22enne è stato fermato e, al termine degli accertamenti, nei suoi confronti sono scattate le manette.La vicenda è stata quindi ricondotta alla nuova fattispecie della fuga pericolosa, recentemente introdotta nel Codice della strada per sanzionare le condotte di chi, alla guida di un veicolo, si sottrae a un controllo mettendo concretamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.Escluso l'uso di alcol e drogaDopo il fermo sono stati effettuati anche gli accertamenti necessari per verificare le condizioni psicofisiche del conducente.Gli esami avrebbero escluso la guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Il giovane, inoltre, risultava incensurato prima dell'episodio.Restano ora da definire tutti gli aspetti della vicenda e le eventuali ulteriori contestazioni legate alla condotta tenuta durante l'inseguimento.L'intervento rientra nell'attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai carabinieri della Stazione di Villaricca, impegnati soprattutto nelle ore notturne nella prevenzione e nel contrasto delle condotte pericolose alla guida.Sarà ora l'Autorità giudiziaria a valutare la posizione del 22enne e gli elementi raccolti dai militari durante l'inseguimento e le successive verifiche.