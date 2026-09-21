Scappa con una borsa da donna: l'aveva appena rubata

L'uomo è stato fermato e invitato a spiegare perché avesse con sé quella borsa e da dove provenisse

Una corsa improvvisa per le strade del Casertano, una borsa da donna stretta tra le mani e il tentativo, apparentemente maldestro, di tenerla nascosta. Un comportamento che ha attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri e che ha portato alla scoperta di una borsa risultata rubata.A finire nei guai è stato un 44enne di Carinaro, già noto alle forze dell'ordine, fermato nella serata di sabato 19 settembre dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato denunciato in stato di libertà con l'ipotesi di reato di ricettazione.La corsa che insospettisce i carabinieriI militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato l'uomo muoversi rapidamente lungo le strade del comune casertano.A destare l'attenzione non sarebbe stata soltanto la corsa, ma soprattutto il modo in cui il 44enne teneva la borsa: un accessorio da donna che cercava di nascondere mentre procedeva velocemente.Una circostanza che ha spinto i carabinieri a intervenire per un controllo. L'uomo è stato fermato e invitato a spiegare perché avesse con sé quella borsa e da dove provenisse.Le risposte fornite ai militari non avrebbero però chiarito la situazione. A quel punto è scattato il controllo del contenuto.All'interno documenti ed effetti personaliLa borsa conteneva diversi effetti personali e alcuni documenti. Proprio questi ultimi hanno fornito ai carabinieri un elemento decisivo per risalire alla proprietaria.Dagli accertamenti è emerso che la borsa apparteneva a una donna di 44 anni residente nel Casertano. I militari hanno quindi avviato le verifiche per rintracciarla e comprendere se fosse stata effettivamente vittima di un furto.La donna è stata contattata dai carabinieri della Stazione di Gricignano d'Aversa e, una volta ascoltata, ha confermato la sottrazione della borsa, formalizzando la denuncia.A quel punto gli investigatori hanno avuto la conferma che l'oggetto trovato in possesso del 44enne era provento di un furto.Scatta la denuncia per ricettazionePer l'uomo è quindi scattata la denuncia in stato di libertà per l'ipotesi di ricettazione. Non è stato disposto l'arresto e la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti durante l'intervento.La borsa, insieme ai documenti e agli altri effetti personali contenuti al suo interno, è stata recuperata e successivamente riconsegnata alla legittima proprietaria.L'intervento è nato da un controllo del territorio e da un comportamento ritenuto sospetto dai militari: una circostanza apparentemente banale, come una persona che corre con una borsa tra le mani, che ha portato i carabinieri a effettuare una verifica e a ricostruire in breve tempo la provenienza della refurtiva.