Sarno inquinato, sequestri in uno stabilimento di conserve

I controlli si sono protratti per diversi giorni e hanno portato gli investigatori a concentrare l'attenzione su alcune parti dell'impianto produttivo

Nuovo intervento sul fronte dei controlli ambientali nel bacino del fiume Sarno. A Sarno, un'azienda conserviera è stata interessata da un provvedimento di sequestro preventivo che ha riguardato alcune aree dello stabilimento, diversi macchinari e varie tipologie di rifiuti. Al centro degli accertamenti ci sono presunte violazioni della normativa ambientale, tra cui lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione e la gestione non autorizzata di rifiuti.Le verifiche sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e condotte dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, dal Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore e dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno. Agli accertamenti hanno fornito supporto tecnico Arpa Campania e Ispra.Le verifiche nello stabilimentoI controlli si sono protratti per diversi giorni e hanno portato gli investigatori a concentrare l'attenzione su alcune parti dell'impianto produttivo. Secondo quanto contestato nell'ambito dell'indagine, sarebbero emerse irregolarità relative alla gestione degli scarichi industriali e dei rifiuti.Il provvedimento cautelare ha quindi interessato aree e macchinari ritenuti pertinenti alle presunte violazioni, oltre ai rifiuti presenti all'interno del sito. Il sequestro ha comportato una significativa limitazione dell'attività produttiva dell'azienda.Le contestazioni riguardano, in particolare, le ipotesi previste dagli articoli 137 e 256 del decreto legislativo 152 del 2006, relative rispettivamente allo scarico non autorizzato di reflui industriali e alla gestione illecita di rifiuti. Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le contestazioni dovranno essere sottoposte alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria.Il monitoraggio sul bacino del SarnoL'operazione si inserisce in un'attività di controllo più ampia sulle aziende e sulle attività produttive presenti lungo il bacino del Sarno e dei suoi affluenti. Nelle ultime settimane l'attenzione sul territorio è stata accompagnata anche da iniziative di monitoraggio e raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini.Tra queste c'è quella promossa dal deputato Francesco Emilio Borrelli e dall'avvocato ambientalista Fabio Armano, che hanno attivato un canale WhatsApp per raccogliere fotografie, video e segnalazioni relative a presunti sversamenti. L'iniziativa è stata presentata dopo alcuni sopralluoghi nell'area di Fosso Imperatore.Borrelli: «Controlli a tappeto»Dopo il sequestro, Borrelli ha chiesto che l'attività di verifica non si limiti al singolo stabilimento, ma prosegua lungo l'intero bacino.«Il Sarno non può più essere una terra franca per chi inquina», ha dichiarato, sollecitando controlli sugli scarichi e sulle attività produttive presenti lungo il corso d'acqua e i suoi affluenti.Il deputato ha inoltre rilanciato la richiesta di una mappatura degli scarichi autorizzati e di una loro tracciabilità, sostenendo che questo consentirebbe di individuare più rapidamente eventuali situazioni irregolari. Ha anche sottolineato che saranno comunque le autorità competenti a stabilire l'esistenza di violazioni e le eventuali responsabilità.L'inchiesta della Procura di Nocera Inferiore prosegue ora con gli ulteriori accertamenti sugli impianti e sulle condotte oggetto di contestazione. Il sequestro, come previsto per i provvedimenti cautelari di questo tipo, potrà essere sottoposto alle valutazioni dell'autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.