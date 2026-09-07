Ruba la borsa a una donna e scappa, tutto in un video

Subito dopo ha raggiunto nuovamente lo scooter e si sarebbe allontanato dalla zona

Scippo nel pomeriggio in via Santo Stefano, nel quartiere Vomero, dove una donna è stata derubata della borsa mentre si trovava nei pressi dell’ingresso di un garage. Per il furto con strappo i carabinieri della stazione Napoli Vomero hanno denunciato un uomo di 48 anni, ritenuto responsabile dell’episodio.L’azione sarebbe stata preceduta da una fase di osservazione. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari attraverso le immagini della videosorveglianza, l’uomo sarebbe arrivato nella zona alla guida di uno scooter. Una volta individuata la donna, che in quel momento si trovava da sola davanti al garage, avrebbe proseguito per alcuni metri prima di fermarsi.La vittima, apparentemente in attesa di qualcuno, non si sarebbe accorta di essere osservata. Aveva con sé la borsa e, mentre aspettava, si faceva aria con un ventaglio.Il 48enne avrebbe lasciato lo scooter parcheggiato con il motore ancora acceso e sarebbe tornato verso il punto in cui si trovava la donna. Prima di avvicinarsi, avrebbe effettuato un ulteriore controllo, fermandosi nei pressi dell’angolo di un edificio per accertarsi che non ci fossero altre persone nelle immediate vicinanze.A quel punto sarebbe entrato in azione. Dopo essersi avvicinato alla donna, le avrebbe afferrato la borsa con un movimento improvviso, riuscendo a strappargliela dalle mani. Subito dopo avrebbe raggiunto nuovamente lo scooter e si sarebbe allontanato dalla zona.L’indagine è partita proprio dall’analisi delle registrazioni delle telecamere presenti davanti al garage e lungo le strade percorse dal presunto autore prima e dopo il furto. Gli investigatori hanno seguito i suoi spostamenti, ricostruendo il percorso effettuato quel pomeriggio e raccogliendo elementi utili alla sua identificazione.Un particolare avrebbe avuto un peso importante nelle verifiche: l’uomo, durante l’azione, indossava ancora il casco. Anche gli abiti portati quel giorno sarebbero stati confrontati con quanto ripreso dagli impianti di videosorveglianza.Gli accertamenti hanno infine condotto i carabinieri fino alla sua abitazione, nel rione Traiano. Durante la perquisizione, i militari avrebbero trovato gli stessi indumenti che, secondo la ricostruzione investigativa, il 48enne avrebbe indossato al momento dello scippo.Anche lo scooter sarebbe stato individuato: il mezzo era parcheggiato in strada e corrispondeva a quello ripreso dalle telecamere mentre l’uomo raggiungeva e lasciava la zona.Al termine degli accertamenti, il 48enne è stato denunciato per furto con strappo. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.