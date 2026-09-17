Rossella muore 9 giorni dopo il parto

La tragedia ha sconvolto la famiglia, che ha presentato una denuncia per chiedere che vengano accertate tutte le circostanze che hanno preceduto il decesso

Era diventata mamma da pochi giorni e, dopo un parto senza complicazioni, era tornata a casa insieme al marito e al suo bambino. Nove giorni dopo la nascita del figlio, però, la sua vita si è spezzata improvvisamente. Rossella Suriano, 36 anni, è morta a Partinico, in provincia di Palermo, a causa di una grave emorragia le cui origini devono ancora essere chiarite.La tragedia ha sconvolto la famiglia, che ha presentato una denuncia per chiedere che vengano accertate tutte le circostanze che hanno preceduto il decesso. Saranno ora gli esami disposti dalla magistratura a dover ricostruire cosa sia accaduto nelle ore più drammatiche e se vi siano elementi che possano chiarire la causa dell'emorragia.Il parto e il ritorno a casaIl figlio di Rossella, un maschietto di circa tre chili, era nato all'ospedale Cervello di Palermo. Il parto, secondo quanto ricostruito, si era svolto regolarmente e senza particolari complicazioni. Dopo tre giorni di degenza, la donna era stata dimessa e aveva fatto ritorno nella sua abitazione di Partinico.Ad attenderla c'erano il marito Dario e il neonato. Sembrava l'inizio di una nuova fase della sua vita, dopo la nascita del primo figlio. Rossella, inoltre, aveva da poco iniziato una nuova esperienza professionale dopo aver superato un concorso all'Ismett.Poi, a distanza di alcuni giorni dal parto, la situazione è improvvisamente cambiata.Le perdite di sangue e il nuovo ricoveroNell'abitazione della famiglia sono comparse perdite di sangue, un sintomo che ha reso necessario un nuovo trasferimento in ospedale. La 36enne è stata portata al presidio ospedaliero Civico di Partinico.Quando è arrivata nella struttura sanitaria, però, le sue condizioni sarebbero già apparse estremamente gravi. Nonostante gli interventi messi in campo dai sanitari, per Rossella non è stato possibile evitare il decesso.La morte, avvenuta appena nove giorni dopo il parto, ha lasciato senza parole i familiari e aperto interrogativi ai quali la denuncia presentata dalla famiglia chiede ora di dare una risposta.L'autopsia disposta dalla ProcuraLa Procura ha disposto l'autopsia sulla salma della donna. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove l'esame dovrà contribuire a stabilire con maggiore precisione le cause della morte.L'accertamento medico-legale sarà fondamentale anche per comprendere l'origine dell'emorragia e ricostruire l'evoluzione delle condizioni della 36enne dopo il parto. Gli investigatori dovranno inoltre verificare, alla luce degli esiti dell'autopsia e della documentazione sanitaria, se siano emersi elementi che possano far ipotizzare eventuali responsabilità nella gestione del periodo post-parto.Intanto Partinico ha salutato Rossella nella chiesa della Santissima Annunziata, dove si sono celebrati i funerali. La 36enne lascia il marito Dario, il figlio nato da appena pochi giorni, i genitori e una sorella. Una famiglia che ora attende dagli accertamenti della magistratura le risposte sulla morte improvvisa di una donna che era appena tornata a casa dopo aver dato alla luce suo figlio.