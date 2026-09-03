Ritrovata e soccorsa ragazzina scomparsa

Per diverse ore nessuno era riuscito a mettersi in contatto con la giovane e la preoccupazione aveva fatto scattare il dispositivo per le ricerche

Si è conclusa con un lieto fine la ricerca della ragazza che ieri aveva fatto perdere le proprie tracce a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. La giovane è stata individuata nel giro di poche ore in una zona non troppo distante dal centro abitato.Dopo il ritrovamento è stata affidata agli operatori sanitari del 118, intervenuti per effettuare gli accertamenti e prestarle le cure necessarie. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, sono risultate buone.L'allarme e l'immediato avvio delle ricercheLa macchina dei soccorsi si era messa in moto dopo la segnalazione arrivata alle forze dell'ordine. Per diverse ore nessuno era riuscito a mettersi in contatto con la giovane e la preoccupazione aveva fatto scattare il dispositivo per le ricerche.Gli interventi sono partiti rapidamente e non si sono concentrati soltanto nelle strade del centro. Considerando che la ragazza si era allontanata a piedi, le squadre hanno progressivamente ampliato l'area da controllare, individuando un perimetro che comprendeva anche le zone immediatamente circostanti l'abitato.L'obiettivo era restringere il più possibile il campo delle ricerche e verificare i possibili percorsi compiuti dalla giovane.In campo forze dell'ordine, volontari e operatori specializzatiLe operazioni sono state coordinate dal comandante della locale Stazione dei Carabinieri, maresciallo capo Francesco Grimaldi.Al dispositivo hanno partecipato diverse realtà del territorio. In campo anche la Polizia municipale, guidata dal comandante Graziano Lamanna, insieme ai Carabinieri Forestali, al Nucleo Operativo Ecologico, all'Associazione Athena e al Gruppo Operativo dell'Associazione Nazionale Carabinieri.Una mobilitazione che ha consentito di coprire in maniera capillare il territorio, alternando le verifiche nel centro abitato alle ricerche nelle aree periferiche e limitrofe.Il ritrovamento e il trasferimento in ambulanzaLa svolta è arrivata dopo poche ore, quando la ragazza è stata finalmente rintracciata.Si trovava in un'area non particolarmente distante dal centro di Montecorvino Rovella. Una volta individuata, i soccorritori hanno potuto verificare le sue condizioni e accompagnarla alle cure del personale sanitario.Il controllo del 118 ha confermato che la giovane era in buone condizioni di salute, ponendo fine alle ore di apprensione vissute dalla famiglia e dalla comunità.Il ringraziamento del ComuneAl termine delle ricerche, il sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio e l'assessora alla Sicurezza Milena Salvatore hanno voluto ringraziare tutte le persone coinvolte nelle operazioni.«Ringraziamo di cuore quanti si sono adoperati in queste ore: la macchina della sicurezza ha risposto con tempestività e con una collaborazione esemplare tra forze dell'ordine, uffici comunali e volontariato», hanno dichiarato.Un ringraziamento rivolto quindi non soltanto agli operatori impegnati direttamente sul terreno, ma a tutte le componenti che hanno contribuito alla ricerca.«Quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano»Nel loro messaggio, il sindaco e l'assessora hanno sottolineato anche il valore della collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.«È la conferma che, quando la comunità si muove unita, i risultati arrivano», hanno aggiunto, prima di rivolgere il pensiero alla ragazza e ai suoi familiari.«Il nostro pensiero va ora alla ragazza e alla sua famiglia», hanno concluso.La vicenda si è dunque conclusa nel migliore dei modi: dopo ore di ricerche, la giovane è stata ritrovata e affidata alle cure dei sanitari, mentre a Montecorvino Rovella è tornata la tranquillità.