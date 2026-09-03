Operaio cade da impalcatura, è grave

Gli accertamenti dovranno consentire di fare luce sulle circostanze dell’infortunio e sulle condizioni nelle quali si stavano svolgendo i lavori

Un incidente sul lavoro ha richiesto l’intervento dei soccorritori a Padula, nel Vallo di Diano. Un operaio è rimasto ferito dopo la caduta di un’impalcatura all’interno di un cantiere edile.L’episodio si è verificato due giorni fa e, subito dopo l’accaduto, sono scattati i soccorsi. Le generalità dell’uomo non sono state rese note.Il lavoratore è stato raggiunto dal personale del 118, che ha provveduto alle prime cure e al successivo trasferimento in ospedale. L’operaio è stato accompagnato al Pronto soccorso del «Luigi Curto» di Polla, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.Le sue condizioni, per quanto riguarda il quadro riportato, non fanno temere per la vita.Le verifiche dei carabinieriSull’incidente sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.L’obiettivo delle verifiche è ricostruire con precisione quanto avvenuto all’interno del cantiere e chiarire la dinamica che ha portato alla caduta dell’impalcatura e al conseguente ferimento dell’operaio.Gli accertamenti dovranno consentire di fare luce sulle circostanze dell’infortunio e sulle condizioni nelle quali si stavano svolgendo i lavori.L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto nei cantieri edili, dove le attività devono essere svolte nel rispetto delle necessarie condizioni di tutela per i lavoratori.Un altro incidente sul CervatiQuello avvenuto a Padula non è l’unico episodio che negli ultimi giorni ha richiesto l’intervento dei soccorritori nel Vallo di Diano.Un altro incidente si è verificato sul monte Cervati, dove un ciclista è rimasto vittima di una rovinosa caduta mentre era impegnato in un giro.Anche in questo caso l’uomo ha riportato ferite serie ed è stato necessario l’intervento del personale del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ciclista dopo la caduta.Paura a Polla per un morso di calabroneSempre nel territorio del Vallo di Diano, nelle ultime ore si è registrato anche un intervento sanitario per un uomo colpito da uno choc anafilattico dopo essere stato morso da un calabrone.L’emergenza si è verificata ieri sera a Polla. Il rapido intervento del personale sanitario ha permesso di prestare le cure necessarie all’uomo, vittima della grave reazione provocata dal morso dell’insetto.In questo caso è stato fondamentale il lavoro del personale medico e infermieristico del Pronto soccorso dell’ospedale «Luigi Curto» di Polla, intervenuto per gestire l’emergenza.Tre episodi differenti, dunque, che hanno richiesto in pochi giorni l’intervento dei soccorritori nel territorio: dall’infortunio sul lavoro a Padula alla caduta del ciclista sul Cervati, fino all’emergenza sanitaria provocata dalla puntura del calabrone a Polla.