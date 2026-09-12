Rissa tra dieci persone, chiuso un bar

Alla base della decisione ci sarebbero episodi documentati dagli stessi carabinieri all’interno dell’esercizio commerciale

Otto giorni di chiusura per un bar di via Argine, a Ponticelli, dopo una serie di accertamenti condotti dai carabinieri. I militari della zona hanno notificato al titolare del locale un provvedimento di sospensione della licenza disposto dall’autorità di pubblica sicurezza.Alla base della decisione ci sarebbero episodi documentati dagli stessi carabinieri all’interno dell’esercizio commerciale. In particolare, nel bar sarebbe scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto almeno dieci clienti, trasformando il locale in teatro di una violenta colluttazione.L’episodio è stato ritenuto particolarmente significativo nell’ambito delle verifiche effettuate dalle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, infatti, il bar non sarebbe stato frequentato soltanto dalla clientela abituale, ma sarebbe diventato anche un punto di ritrovo per persone con precedenti di polizia.La presenza abituale di soggetti pregiudicati, unita alla rissa avvenuta all’interno dell’attività, ha portato gli investigatori a considerare il locale come un possibile fattore di rischio per la sicurezza pubblica.Da qui la decisione dell’autorità di pubblica sicurezza di sospendere temporaneamente la licenza. Il provvedimento prevede che l’attività rimanga chiusa per otto giorni, con l’obiettivo di interrompere una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per l’ordine pubblico.La misura adottata nei confronti del bar si inserisce nel quadro degli interventi di prevenzione attraverso i quali le forze dell’ordine possono intervenire nei confronti di attività che, sulla base degli elementi raccolti, risultino collegate a situazioni capaci di generare problemi di sicurezza.Gli accertamenti dei carabinieri hanno dunque portato alla sospensione dell’attività per otto giorni. Durante questo periodo il locale resterà chiuso al pubblico in esecuzione del provvedimento notificato al titolare.