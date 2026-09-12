Mezzo dei rifiuti si ribalta dopo scontro con un'auto: quattro feriti

Tutti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per le conseguenze riportate nell'impatto

Incidente stradale nella mattinata a Marano, nel Napoletano, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in episodi distinti avvenuti a breve distanza. Il più grave ha interessato un autocarro impiegato nella raccolta dei rifiuti e una Lancia Y, con il mezzo della nettezza urbana che è finito ribaltato sulla carreggiata.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. L'incidente si è verificato in via San Rocco, all'altezza del civico 408.Tre operatori ecologici feritiA bordo dell'autocarro si trovavano tre operatori ecologici. Tutti sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale per le conseguenze riportate nell'impatto.Due di loro, rispettivamente di 41 e 20 anni, sono stati trasportati all'ospedale di Pozzuoli. Il primo è stato preso in carico con un codice arancione, mentre per il secondo è stato assegnato un codice azzurro.Il terzo lavoratore, di 50 anni, è stato invece trasferito all'ospedale di Giugliano, dove è arrivato in codice giallo.Ferito anche il conducente della Lancia YNell'incidente è rimasto coinvolto anche il conducente della Lancia Y, un giovane di 24 anni. Anche per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale.Il 24enne è stato accompagnato presso la struttura ospedaliera di Giugliano, dove è entrato in pronto soccorso con codice giallo. Sono in corso gli accertamenti sanitari per valutare l'entità delle lesioni riportate nello scontro.Un secondo incidente poco primaNella stessa zona, poco prima dell'arrivo dei carabinieri e della polizia locale, si era verificato anche un altro episodio. Un uomo di 52 anni, che viaggiava alla guida di una Fiat 500, avrebbe perso il controllo della vettura.L'auto è finita contro lo spartitraffico e, dopo l'impatto, si è ribaltata. Il conducente è stato soccorso e trasferito all'ospedale di Giugliano in codice verde, quindi con condizioni apparentemente meno preoccupanti rispetto agli altri feriti coinvolti nel successivo incidente.Indagini sulla dinamicaGli accertamenti sono ancora in corso e al momento non è stata definita con certezza la sequenza degli eventi che ha portato al ribaltamento dell'autocarro e allo scontro con la Lancia Y.I militari dell'Arma e gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente, raccogliendo gli elementi necessari per comprendere le responsabilità e stabilire l'esatta dinamica.La presenza di più mezzi e il ribaltamento del camion della raccolta rifiuti hanno richiesto particolare attenzione durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.Saranno ora gli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine a chiarire cosa sia accaduto in via San Rocco e se i due incidenti siano collegati oppure si tratti di episodi distinti avvenuti a poca distanza temporale.