Brucia il negozio del noto mobilificio

Le fiamme hanno aggredito mobili, imballaggi e altri prodotti stoccati nei locali, alimentando rapidamente l’incendio

Un violento incendio ha interessato questa mattina il punto vendita Febal situato lungo la provinciale 335, nei pressi dello svincolo della variante Anas Maddaloni-Capua. Il rogo si è sviluppato nella parte sotterranea della struttura commerciale e, in pochi minuti, ha raggiunto una quantità consistente di materiale presente all’interno del deposito.Le fiamme hanno aggredito mobili, imballaggi e altri prodotti stoccati nei locali, alimentando rapidamente l’incendio. La colonna di fumo sprigionata dal rogo è risultata particolarmente intensa e visibile anche da notevole distanza, mentre le fiamme hanno raggiunto un’altezza considerevole.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono state impegnate tre squadre, arrivate per circoscrivere l’incendio e impedire che il fuoco potesse propagarsi alle altre parti dell’edificio.L’intervento dei soccorritori si è concentrato soprattutto sul deposito, dove al loro arrivo gran parte del materiale accatastato era già stata interessata dalle fiamme. La presenza di mobili e imballaggi ha favorito la rapida propagazione del rogo, rendendo necessario un importante dispiegamento di mezzi.Per assicurare una disponibilità d’acqua sufficiente durante le operazioni di spegnimento, sono state inoltre fatte arrivare tre autobotti. Una è giunta dal distaccamento dei Vigili del Fuoco di Aversa, una dalla sede centrale del Comando provinciale di Caserta e una terza dal Comando di Napoli.Le operazioni sono andate avanti per contenere definitivamente l’incendio. Dopo le fasi iniziali particolarmente impegnative, la situazione è progressivamente migliorata: il rogo risulta sotto controllo e le fiamme sono quasi completamente domate.Resta tuttavia alta l’attenzione dei Vigili del Fuoco per evitare che eventuali focolai possano riaccendersi e, soprattutto, per scongiurare il coinvolgimento dei piani superiori della struttura.Nelle parti sovrastanti dell’edificio, infatti, si trovano altri esercizi commerciali. Proprio per questo l’azione delle squadre si è concentrata anche sul contenimento della propagazione del calore e delle fiamme, con l’obiettivo di circoscrivere i danni alla zona interessata dal rogo.Al momento l’incendio è dunque sotto controllo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’innesco e l’esatta entità dei danni riportati dal negozio e dal materiale presente nel deposito. Al termine delle operazioni di soccorso potranno essere effettuati gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine dell’incendio.