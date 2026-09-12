Si riempiono di botte e sfasciano le auto

All’origine della discussione potrebbe esserci stato il passaggio di un monopattino davanti a un bar

Una discussione già segnata da vecchie tensioni è sfociata in una violenta colluttazione nella tarda mattinata di giovedì a Benevento. L’episodio si è verificato lungo viale Principe di Napoli e ha richiesto l’intervento della Polizia di Stato dopo che alcuni passanti, preoccupati per quanto stava accadendo, hanno contattato il 113.Al termine degli accertamenti, entrambi i protagonisti della lite sono stati denunciati a piede libero. Si tratta di due beneventani, rispettivamente di 45 e 25 anni, che hanno riportato conseguenze fisiche durante lo scontro. Anche un’automobile è rimasta danneggiata nel corso dell’episodio.All’origine della discussione potrebbe esserci stato il passaggio di un monopattino davanti a un bar. Il mezzo era condotto dal 25enne, mentre nelle vicinanze si trovava il 45enne. Tra i due, però, i rapporti erano già compromessi a causa di precedenti divergenze e la situazione è rapidamente degenerata.Le segnalazioni arrivate alla sala operativa hanno portato all’invio di una Volante in viale Principe di Napoli. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato uno dei due coinvolti nella lite, che presentava alcune lievi ferite.L’uomo ha raccontato ai poliziotti di essere stato colpito durante la colluttazione. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che la sua Fiat Tipo, lasciata parcheggiata lungo la carreggiata, era stata danneggiata. In particolare, il vetro anteriore della vettura era andato in frantumi dopo essere stato colpito con una bottiglia.Nel frattempo un secondo equipaggio della Volante si è messo sulle tracce dell’altro protagonista della lite. Il 25enne è stato rintracciato poco dopo all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, dove si era recato autonomamente per farsi medicare.Anche il giovane presentava ferite riconducibili alla colluttazione. Dopo le cure ricevute dai sanitari, gli è stata assegnata una prognosi di dieci giorni.Gli agenti hanno quindi avviato la ricostruzione dell’accaduto raccogliendo le dichiarazioni dei due uomini e acquisendo gli ulteriori elementi ritenuti utili. Un contributo alle indagini è arrivato anche dalle immagini delle telecamere presenti nella zona, che hanno permesso alla Polizia di ricostruire i diversi momenti della lite.Alla luce degli elementi raccolti, entrambi i protagonisti sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica. Sarà ora l’autorità giudiziaria a valutare la posizione dei due uomini e le eventuali responsabilità per quanto accaduto, compreso il danneggiamento dell’automobile.Nella stessa giornata la Polizia di Stato ha inoltre intensificato l’attività di controllo del territorio. I servizi, disposti dal questore Giovanni Leuci, hanno visto impegnati gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania.Nel complesso sono state controllate 272 persone e 111 veicoli. L’attività ha portato anche a due denunce in stato di libertà e a un sequestro penale.L’intervento per la lite di viale Principe di Napoli si inserisce dunque nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo svolti sul territorio, mentre proseguono gli accertamenti sull’esatta dinamica della colluttazione e sui motivi che hanno portato i due uomini a scontrarsi.