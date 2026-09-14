Ricercato dal 2010 per un delitto, catturato alla Stazione Centrale

Nei confronti di altre due persone è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato

Controlli straordinari della Polizia di Stato nella zona di piazza Garibaldi e nelle aree immediatamente circostanti. Nel corso della settimana, la Questura di Napoli ha predisposto una serie di servizi mirati al contrasto dei reati predatori e delle condotte legate al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare.Un’attività che ha coinvolto complessivamente circa 200 operatori della Polizia di Stato e che ha interessato una delle zone maggiormente frequentate della città, caratterizzata dalla presenza della stazione ferroviaria, di attività commerciali e da un intenso movimento di residenti, pendolari e turisti.Circa 150 persone identificateNel corso dei servizi sono state identificate circa 150 persone. Tra queste, 34 sono risultate irregolari sul territorio nazionale.Per uno dei soggetti controllati è stato disposto l’accompagnamento presso un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). Due minorenni, invece, sono stati affidati a una comunità.Per altri nove cittadini è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera. Si tratta di provvedimenti che dovranno essere sottoposti alla convalida dell’autorità giudiziaria competente, come previsto dalla normativa.Nei confronti di altre due persone è stato emesso un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.Durante gli accertamenti è inoltre emersa la posizione di un soggetto destinatario di un mandato di arresto internazionale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe ricercato per un omicidio commesso sul territorio nazionale nel 2010.Quattro arresti durante i controlliL’attività di controllo non si è limitata agli accertamenti sulla posizione dei cittadini stranieri. Nel corso delle operazioni gli agenti hanno infatti arrestato quattro persone, a vario titolo.Tra gli arrestati figura una 21enne, nei cui confronti vengono contestate la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e la detenzione di un’arma clandestina.Per gli stessi reati è stata denunciata anche una minorenne.Un altro arresto ha riguardato un 51enne con precedenti di polizia, anche specifici, nei cui confronti vengono contestati i reati di evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni della pubblica amministrazione e furto con destrezza.Fermato anche un 31enne, già noto alle forze dell’ordine, anche per precedenti specifici, per il quale sono state contestate la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Infine, gli agenti hanno arrestato un 32enne per evasione e false generalità fornite a un pubblico ufficiale.Presenza rafforzata nell'area di piazza GaribaldiI servizi predisposti dalla Questura rientrano in un più ampio dispositivo di controllo del territorio concentrato nell’area di piazza Garibaldi e nelle strade limitrofe.L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine in una zona particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza urbana, intervenendo sia sul fronte dei reati predatori sia sulle situazioni di irregolarità emerse durante i controlli.Il bilancio dell’attività comprende quindi numerose identificazioni, provvedimenti amministrativi e giudiziari, quattro arresti e diverse denunce.Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per mantenere alta l’attenzione nell’area di piazza Garibaldi e nelle zone maggiormente interessate dal passaggio di persone.