Revocata confisca da 40 milioni dopo 15 anni da incubo

Parallelamente al procedimento penale era proseguito quello relativo alle misure di prevenzione patrimoniale

Dopo quindici anni si chiude la lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto gli imprenditori Pasquale e Giuseppe Mastronimico. La Corte di Appello di Napoli ha disposto la revoca della confisca che aveva interessato il patrimonio dei due fratelli, ordinando di fatto la restituzione di beni per un valore complessivo stimato in circa 40 milioni di euro.Il provvedimento, composto da 60 pagine e depositato il 24 settembre, ha annullato il decreto con cui la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva disposto la confisca dei beni dopo la pronuncia di primo grado.Nel patrimonio sottoposto negli anni ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria figurano numerosi immobili, automobili e disponibilità finanziarie. Gli appartamenti sono distribuiti tra diverse province di Campania, Lazio, Abruzzo e Toscana.Dall'arresto all'assoluzione definitivaLa vicenda giudiziaria aveva avuto origine nel 2011, quando i fratelli Mastronimico, imprenditori di San Cipriano d'Aversa, erano stati arrestati insieme a Enrico Fabozzi, all'epoca consigliere regionale ed ex sindaco di Villa Literno.L'accusa contestata agli imputati riguardava presunti rapporti con esponenti del clan dei Casalesi. Gli investigatori avevano ipotizzato, in particolare, collegamenti con il boss Antonio Iovine, noto come "'o Ninno", e successivamente con la famiglia Schiavone.In primo grado era arrivata una condanna. Il quadro accusatorio è però progressivamente cambiato nei successivi passaggi giudiziari, fino alla decisione della Corte di Cassazione, che nei primi mesi del 2026 ha sancito l'assoluzione definitiva dei fratelli Mastronimico e di Fabozzi.Parallelamente al procedimento penale era proseguito quello relativo alle misure di prevenzione patrimoniale.Sequestri e confiscaIl primo sequestro dei beni degli imprenditori era scattato nel 2014. Tre anni più tardi, nel 2017, il provvedimento era stato trasformato in confisca.Nel frattempo erano stati sottoposti a vincolo decine di appartamenti situati nelle province di Caserta, Napoli, Latina, Frosinone, L'Aquila e Pisa, oltre ad automobili e conti correnti. I provvedimenti avevano riguardato anche beni intestati alle mogli e ai figli dei due imprenditori, considerati nell'impostazione accusatoria come possibili prestanome.I difensori, gli avvocati Mario Griffo e Francesco Picca, hanno impugnato la confisca davanti alla Corte di Appello di Napoli. I giudici, nel nuovo esame della vicenda, hanno preso in considerazione anche l'esito del procedimento penale, valutando tuttavia nel merito i diversi elementi sui quali si fondava il provvedimento patrimoniale.La conclusione è stata che non sussistessero gli elementi necessari per confermare la confisca nei confronti dei due imprenditori. Da qui la revoca del provvedimento e la conseguente restituzione dei beni.La Corte di Appello ha inoltre revocato nei confronti di Pasquale e Giuseppe Mastronimico la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.Si conclude così, dopo circa quindici anni dall'inizio della vicenda, anche il lungo capitolo relativo al patrimonio dei due imprenditori, parallelamente alla loro assoluzione definitiva dalle accuse penali.