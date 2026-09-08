Ragazzo di 19 anni colpito da una pallottola al petto

Sull'episodio sono ora in corso le indagini della polizia, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto

Paura nella serata di ieri a Scampia, dove un ragazzo di 19 anni è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Cto di Napoli dopo essere rimasto ferito da un colpo di pistola.Il giovane, secondo quanto riferito agli operatori sanitari, avrebbe raccontato di essere stato avvicinato da alcune persone sconosciute mentre si trovava in strada nel quartiere. A quel punto, stando alla sua versione, sarebbero stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco.Il 19enne sarebbe stato raggiunto da un proiettile di striscio al torace. La ferita, fortunatamente, non avrebbe provocato conseguenze gravi: dopo essere stato medicato al pronto soccorso, il giovane è stato dichiarato fuori pericolo.Sull'episodio sono ora in corso le indagini della polizia, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare il racconto fornito dal 19enne.Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla dinamica della sparatoria, sulle persone che avrebbero avvicinato il giovane e sulle ragioni alla base dell'aggressione.Saranno inoltre fondamentali eventuali testimonianze e altri elementi utili a ricostruire i momenti precedenti e successivi agli spari e a individuare i responsabili.