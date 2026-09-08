Grave tamponamento in autostrada, 5 auto coinvolte

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica

Doppio tamponamento lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, nei pressi di Contursi Terme. Due distinti incidenti si sono verificati a poca distanza l'uno dall'altro, provocando rallentamenti e la formazione di una coda sulla carreggiata.Il primo tamponamento è avvenuto all'interno di una galleria e ha coinvolto tre mezzi. Nell'impatto alcune persone sono rimaste ferite e si è reso necessario l'intervento dei soccorsi. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.In seguito al primo sinistro, il traffico ha subito un forte rallentamento, con la conseguente formazione di una coda. Ed è proprio nel tratto interessato dalla congestione che, secondo quanto emerso finora, si è verificato un secondo tamponamento.Questa volta sono rimasti coinvolti due furgoni e un camion. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso, riuscendo a evitare conseguenze peggiori.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dei due incidenti. Presenti anche le squadre del 118, intervenute per prestare assistenza alle persone coinvolte, e i tecnici dell'Anas per le operazioni necessarie alla messa in sicurezza della sede stradale.La circolazione in direzione sud ha subito inevitabili ripercussioni a causa dei due incidenti e delle operazioni di soccorso. Gli accertamenti della Polizia stradale dovranno ora consentire di ricostruire con precisione la dinamica dei due tamponamenti e verificare eventuali responsabilità.L'episodio riaccende inoltre l'attenzione sui rischi legati ai rallentamenti improvvisi in autostrada, soprattutto quando, a seguito di un primo incidente, si formano code e restringimenti della carreggiata. In queste situazioni è fondamentale mantenere una distanza di sicurezza adeguata e prestare la massima attenzione alle condizioni del traffico.