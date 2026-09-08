Addio al caldo: ecco temporali e temperature basse

L'energia disponibile nell'atmosfera potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente intensi

Dopo gli ultimi giorni ancora caratterizzati da temperature pienamente estive, sull’Italia è in arrivo una brusca svolta meteorologica. Da mercoledì 9 settembre una perturbazione di origine atlantica porterà temporali e un deciso abbassamento delle temperature, segnando di fatto il primo vero colpo alla stagione estiva.La fase di caldo, però, non terminerà immediatamente. Tra oggi e domani i termometri resteranno infatti su valori elevati per il periodo, con punte massime che potranno raggiungere i 34-36°C in diverse regioni italiane.«Tuttavia - sottolinea Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it - già da domani si osserveranno i primi segnali di cambiamento con rovesci a ridosso dei rilievi e sull'estremo Nord».La perturbazione atlantica raggiungerà inizialmente le regioni settentrionali. Il peggioramento sarà più evidente a partire da mercoledì, quando il fronte perturbato entrerà nel vivo e porterà una maggiore instabilità, con rovesci e temporali.Tra giovedì e venerdì il maltempo è destinato a estendersi anche al Centro-Sud, accompagnato da un generale calo delle temperature. Secondo le previsioni, i valori termici diminuiranno mediamente di 6-8°C rispetto alla fase più calda, interessando gran parte del territorio nazionale.Con l'arrivo delle nubi e delle precipitazioni, le temperature massime difficilmente supereranno i 26-27°C. Un cambiamento netto rispetto ai 34-36°C attesi ancora nelle prossime ore, che restituirà all'Italia condizioni decisamente più vicine a quelle tipiche di settembre.Il rischio di temporali intensiIl passaggio della perturbazione non sarà però caratterizzato soltanto da un abbassamento delle temperature. L'energia disponibile nell'atmosfera potrebbe infatti favorire lo sviluppo di fenomeni temporaleschi localmente intensi.Le aree maggiormente esposte, nella prima fase del peggioramento, saranno la Liguria di Levante, il Triveneto, la Toscana e il Lazio. In queste zone non sono esclusi temporali particolarmente forti e possibili grandinate.Successivamente l'instabilità tenderà a spostarsi progressivamente verso le regioni meridionali, completando il passaggio da una fase ancora caratterizzata dal caldo estivo a condizioni meteorologiche più tipicamente autunnali.Il quadro, dunque, è destinato a cambiare rapidamente nel giro di pochi giorni: dopo le temperature ancora elevate previste tra oggi e domani, l'ingresso della perturbazione atlantica porterà temporali, cieli più nuvolosi e un sensibile ridimensionamento del caldo su gran parte dell'Italia.