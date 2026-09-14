Ragazzino cade dallo scooter durante la fuga, aveva centralina e arnesi da scasso

Nel vano sottosella sono stati trovati diversi strumenti ritenuti compatibili per scassinare serrature

Momenti di tensione in via Napoli, a Pozzuoli, dove un controllo dei carabinieri si è trasformato in un breve inseguimento. Protagonisti due minorenni, entrambi a bordo di uno scooter che, secondo quanto successivamente accertato dai militari, sarebbe risultato rubato. Nel vano sottosella del mezzo sono stati inoltre trovati arnesi da scasso e una centralina elettronica.I carabinieri della locale stazione erano impegnati in un servizio di controllo del territorio quando hanno notato uno scooter con due ragazzi a bordo. La presenza dei due minorenni e alcuni elementi ritenuti sospetti hanno spinto i militari a procedere con un controllo.I carabinieri hanno quindi intimato l’alt al conducente, chiedendogli di fermarsi. Il ragazzo, però, anziché rallentare e accostare, avrebbe accelerato nel tentativo di allontanarsi. È così scattato l’inseguimento lungo le strade della zona.La fuga, tuttavia, è durata poco. Il 15enne che si trovava alla guida, con un 17enne come passeggero, avrebbe perso il controllo dello scooter. Il mezzo è finito sull’asfalto, consentendo ai carabinieri di raggiungere e bloccare entrambi i ragazzi.Una volta fermati, i militari hanno proceduto agli accertamenti sullo scooter. La verifica avrebbe permesso di appurare che il mezzo era stato rubato. Ma le sorprese non sono finite qui. Nel vano sottosella sono stati trovati diversi strumenti ritenuti compatibili con un possibile utilizzo per scassinare serrature, oltre a una centralina elettronica.Per i due minorenni sono quindi scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati inoltre denunciati per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli e fuga pericolosa.La posizione del 15enne alla guida è risultata ulteriormente aggravata da un'altra contestazione: il ragazzo è stato infatti denunciato anche per guida senza patente.Gli accertamenti dei carabinieri dovranno ora chiarire la provenienza dello scooter e la destinazione degli oggetti trovati nel vano sottosella, oltre a ricostruire con precisione le circostanze della fuga e stabilire eventuali ulteriori responsabilità.Al termine delle operazioni, i due minorenni sono stati trasferiti presso il Centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.Per entrambi, come previsto dalla legge, le contestazioni dovranno essere valutate nel corso del procedimento e resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.