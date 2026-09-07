Ragazzine si prendono a botte davanti al McDonald's, una finisce in ospedale

Alcuni coetanei hanno provato a intervenire per separarle e interrompere la colluttazione, nel tentativo di riportare la situazione alla normalità

Serata violenta a Villammare, dove un litigio tra due ragazze molto giovani è degenerato in un'aggressione davanti al piazzale del McDonald's. L'episodio si è verificato intorno alle 23, quando numerose persone si trovavano ancora nella zona.



Le due protagoniste avrebbero iniziato a discutere per ragioni che non sono ancora state chiarite. Dalle parole si sarebbe poi passati rapidamente alla violenza, con le due ragazze che hanno iniziato a colpirsi sotto gli occhi degli altri presenti.



Alcuni coetanei hanno provato a intervenire per separarle e interrompere la colluttazione, nel tentativo di riportare la situazione alla normalità. La rissa, tuttavia, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.



Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo Operativo di Sapri, guidati dal maresciallo maggiore Alessandro Ruocco. I militari hanno provveduto a ristabilire la calma e hanno raccolto i primi elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto.



Le conseguenze dello scontro hanno reso necessario anche l'intervento dei sanitari. Una delle due ragazze, infatti, ha riportato alcune lesioni durante la colluttazione ed è stata affidata al personale del 118.



Dopo le prime cure, la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Qui sono stati effettuati gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle ferite e procedere con le cure del caso.



Nel frattempo, i carabinieri stanno cercando di ricostruire con precisione le diverse fasi della lite. Gli investigatori dovranno stabilire cosa abbia fatto scattare il diverbio, chi abbia dato origine all'aggressione e come si sia sviluppata la rissa.



Gli accertamenti potranno contare anche sulle testimonianze delle persone che si trovavano nella zona al momento dell'episodio. Il racconto dei presenti potrebbe contribuire a chiarire i passaggi della vicenda e a comprendere le responsabilità delle due giovani coinvolte.



Resta quindi da definire il motivo che ha trasformato un iniziale litigio in una colluttazione. La serata, iniziata come un momento di svago per numerosi giovani presenti nella zona, si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri e il trasferimento di una delle ragazze in ospedale.