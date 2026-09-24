Ragazza di 20 anni accoltellata alla nuca

A prestarle i primi soccorsi è stato un passante, che ha notato la ragazza ferita e ha dato l'allarme.

È ancora senza un responsabile l'aggressione avvenuta ieri sera nel centro storico di Salerno, dove una ragazza di 20 anni è stata ferita con un'arma da taglio mentre percorreva da sola largo San Tommaso d'Aquino. La giovane, residente in provincia di Salerno, ha riferito agli investigatori di non conoscere la persona che l'avrebbe aggredita alle spalle.A fornire agli investigatori i primi elementi utili alla ricostruzione dell'episodio sarà soprattutto il sistema di videosorveglianza presente nella zona. Le immagini delle telecamere sono attualmente al vaglio degli agenti della Squadra mobile della Questura di Salerno, impegnati a ricostruire i momenti precedenti e successivi all'accoltellamento e a verificare l'eventuale presenza di persone sospette nell'area.L'aggressione in stradaSecondo il racconto fornito dalla ventenne alle forze dell'ordine, la ragazza stava camminando lungo largo San Tommaso d'Aquino quando sarebbe stata raggiunta da uno sconosciuto. L'uomo, secondo la ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l'avrebbe colpita alle spalle con un'arma da taglio per poi allontanarsi rapidamente.La giovane ha riportato ferite alla nuca e a una mano. A prestarle i primi soccorsi è stato un passante, che ha notato la ragazza ferita e ha dato l'allarme. Sul posto sono quindi intervenuti i soccorritori, che hanno disposto il trasferimento della ventenne all'ospedale Ruggi d'Aragona.La ragazza è arrivata in codice rosso al pronto soccorso, dove è stata sottoposta agli accertamenti sanitari necessari. Dopo le cure e le verifiche mediche, è stata dimessa questa mattina.Telecamere e testimonianze per identificare l'aggressoreParallelamente alle attività investigative, gli agenti stanno analizzando le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. L'obiettivo è individuare eventuali immagini dell'aggressione, seguire gli spostamenti della persona descritta dalla vittima e verificare la direzione presa dopo l'episodio.Al momento, però, il movente resta da chiarire. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno verificando diverse possibilità: dall'eventuale tentativo di rapina a un'aggressione maturata per altre ragioni, fino all'ipotesi di un episodio occasionale tra persone che non si conoscevano.La testimonianza della giovane e le immagini delle telecamere saranno quindi elementi centrali per comprendere cosa sia accaduto realmente e arrivare all'identificazione dell'uomo che avrebbe colpito la ventenne.