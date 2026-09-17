Problemi respiratori, Rosa muore a 35 anni all'ospedale di Nocera

Una morte improvvisa che ha lasciato un profondo senso di sgomento in tutta la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino

È una comunità profondamente colpita dal dolore quella di Sant’Egidio del Monte Albino, dove si è diffusa la notizia della morte di Rosa Guidone, scomparsa a soli 35 anni dopo un improvviso malore. Una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti conoscevano la giovane donna.Secondo quanto riportato da Il Mattino, Rosa si sarebbe recata martedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dopo aver accusato difficoltà respiratorie. La situazione, però, sarebbe rapidamente peggiorata nonostante l'immediato intervento dei sanitari e il ricovero in ospedale. Le condizioni della 35enne si sarebbero aggravate fino al tragico epilogo.Una morte improvvisa che ha lasciato un profondo senso di sgomento in tutta la comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, dove in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.Oggi i funeraliL'ultimo saluto a Rosa c'è stato nella mattinata di oggi nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Sant'Egidio del Monte Albino.