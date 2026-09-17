Ecco l'Allerta Meteo, temporali previsti da stasera

Una decisione legata alla necessità di ridurre i rischi per la popolazione in caso di precipitazioni intense

È stata diramata un'allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico in Campania a causa della possibilità di rovesci e temporali, anche di moderata intensità, nelle prossime ore. L'avviso della Protezione civile regionale entrerà in vigore alle 21 di oggi, giovedì 17 settembre, e resterà valido fino alle 12 di domani, venerdì 18 settembre.Il quadro meteorologico previsto ha spinto le autorità ad adottare alcune misure preventive anche nel territorio del Comune di Napoli. In particolare, nella mattinata di domani, e comunque fino alla conclusione del periodo di allerta, sarà disposta la chiusura dei parchi cittadini.Una decisione legata alla necessità di ridurre i rischi per la popolazione in caso di precipitazioni intense, raffiche di vento o improvvisi fenomeni temporaleschi. I parchi resteranno quindi interdetti al pubblico per tutta la durata delle misure previste.Spiagge pubbliche interdetteTra i provvedimenti adottati a Napoli c'è anche il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine. Anche in questo caso l'interdizione sarà in vigore nella giornata di domani e fino al termine dell'allerta meteo.L'obiettivo è prevenire situazioni di pericolo legate al peggioramento delle condizioni atmosferiche e alle possibili conseguenze dei temporali. I cittadini sono quindi invitati a tenere conto delle disposizioni e a prestare particolare attenzione negli spostamenti durante le ore interessate dall'avviso.Allerta per rischio idrogeologicoIl livello di allerta giallo indica la possibilità di fenomeni che, pur non configurando lo scenario più severo, possono determinare criticità localizzate. In particolare, l'attenzione viene rivolta ai possibili effetti al suolo provocati dalle precipitazioni.La Protezione civile regionale ha dunque raccomandato prudenza nelle aree maggiormente esposte agli effetti del maltempo. A Napoli, le misure preventive riguarderanno soprattutto gli spazi pubblici come parchi e spiagge, che resteranno chiusi o interdetti durante la fase di validità dell'allerta.Salvo ulteriori provvedimenti o proroghe, le restrizioni resteranno in vigore fino alle 12 di venerdì 18 settembre, quando terminerà l'attuale finestra di allerta.