Prima litigano, poi si prendono a coltellate

A far scattare l’allarme sarebbero state le urla provenienti dalla zona

Prima le urla, poi la discussione sempre più accesa, quindi la colluttazione e infine la comparsa di un coltello. È stata una serata di tensione quella vissuta domenica nel cuore del centro storico di Salerno, dove un litigio tra due uomini stranieri è degenerato fino a un’aggressione con un’arma da taglio.L’episodio si è verificato poco prima delle 21.30, in una zona particolarmente frequentata della città, a pochi passi dal Duomo. In quel momento le strade erano ancora affollate di residenti, visitatori e persone che avevano scelto il centro storico per trascorrere la serata.Secondo le prime informazioni, i due uomini coinvolti sarebbero probabilmente originari dello Sri Lanka, ma anche questo aspetto dovrà essere verificato dagli investigatori. Ciò che è certo è che una discussione, iniziata per motivi ancora da chiarire, è rapidamente degenerata, attirando l’attenzione delle persone presenti.La discussione degenerata in pochi minutiA far scattare l’allarme sarebbero state le urla provenienti dalla zona. Inizialmente si sarebbe trattato di una discussione particolarmente animata, diventata progressivamente più violenta fino al passaggio dalle parole alle mani.Durante la colluttazione sarebbe comparso un coltello. Uno dei due uomini sarebbe rimasto ferito, anche se la lesione riportata, stando alle prime informazioni, non sarebbe grave.La situazione ha inevitabilmente creato momenti di paura tra le persone che in quel momento si trovavano nelle vicinanze. La presenza di un’arma da taglio, in una strada del centro storico ancora piena di gente, avrebbe fatto temere per un possibile aggravamento della situazione.L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori ha consentito di riportare la situazione sotto controllo.Polizia, Carabinieri e ambulanza sul postoSul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa.Il ferito è stato soccorso e sottoposto alle prime cure. Successivamente sarebbe stato ascoltato dagli investigatori, chiamati a raccogliere la sua versione dei fatti e ogni elemento utile per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.Al momento, infatti, restano diversi punti da chiarire. Gli investigatori dovranno comprendere innanzitutto quale sia stata l’origine della lite e cosa abbia determinato l’escalation culminata nell’utilizzo del coltello.Saranno inoltre ricostruiti i ruoli dei due uomini e le rispettive responsabilità nell’episodio.Indagini affidate alla Squadra MobileLa vicenda è ora all’attenzione della Squadra Mobile di Salerno, che sta effettuando gli accertamenti necessari.Gli investigatori stanno cercando di ricostruire passo dopo passo quanto avvenuto nei minuti precedenti all’aggressione. Potrebbero risultare importanti anche eventuali testimonianze delle persone presenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nella zona.Il centro storico è infatti caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali, locali e abitazioni e non è escluso che telecamere pubbliche o private possano aver registrato almeno una parte della sequenza.L’obiettivo è arrivare a una ricostruzione precisa dell’accaduto e stabilire anche l’eventuale rilevanza penale delle condotte dei due uomini.Torna il tema della sicurezza nel centro storicoL’episodio riporta inevitabilmente al centro del dibattito la questione della sicurezza nelle strade del centro storico salernitano.Residenti e commercianti da tempo chiedono una maggiore attenzione soprattutto durante le ore serali, quando la zona diventa particolarmente frequentata e possono verificarsi situazioni di tensione.I rappresentanti del comitato Centro Storico hanno più volte richiamato l’attenzione su episodi caratterizzati da schiamazzi, discussioni, litigi e comportamenti ritenuti problematici, chiedendo un presidio più costante delle strade.Una richiesta che arriva anche da diversi commercianti, preoccupati soprattutto per le situazioni che possono verificarsi nei fine settimana e durante i periodi di maggiore afflusso turistico.Un quartiere tra turismo, locali e abitazioniIl centro storico rappresenta infatti uno dei luoghi maggiormente frequentati della città. Nelle ore serali convivono nello stesso spazio residenti, turisti, clienti dei ristoranti e dei locali, lavoratori e frequentatori abituali della zona.Un flusso di persone che aumenta sensibilmente nei fine settimana e durante la stagione estiva.Proprio per questo, secondo residenti e operatori economici, sarebbe necessario garantire una presenza capillare delle forze dell’ordine soprattutto nelle fasce orarie in cui aumenta l'affluenza.L’obiettivo non sarebbe soltanto intervenire dopo gli episodi di violenza, ma soprattutto prevenire situazioni che potrebbero degenerare.«Controlli senza distinzione»Nel dibattito sulla sicurezza viene affrontato anche il tema della presenza sempre più numerosa di attività commerciali gestite da cittadini stranieri.Nel centro storico sono ormai presenti numerosi minimarket, esercizi di ristorazione, negozi e attività di vicinato gestiti da persone provenienti da diversi Paesi.Una presenza che, sottolineano i residenti, non può essere automaticamente associata agli episodi di violenza. La richiesta avanzata da chi vive e lavora nella zona riguarda piuttosto il rispetto delle regole e l'esigenza di garantire sicurezza a tutti, indipendentemente dalla nazionalità.Il tema, quindi, viene posto sul piano dei controlli e della prevenzione, senza generalizzazioni nei confronti di intere comunità.